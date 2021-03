Chicago se lo juega todo al presente: Vucevic y Theis serán ‘Bulls’

El equipo que más fortalecido salió después del último día de la ventana de traspasos en la NBA, especialmente para el futuro cercano (de uno a tres años), fue Chicago Bulls. Con una apuesta arriesgada pensando en resultados positivos más temprano que tarde, la franquicia que hizo historia de la mano de Michael Jordan renunció a ciertos activos jóvenes para contar con un roster más competitivo de forma inmediata.

Primero, los ‘Toros’ obtuvieron a Nikola Vucevic, jugador montenegrino seleccionado al All-Star Game de esta temporada. No llegó solo, junto a él arribó el experimentado nigeriano Al Farouq Aminu. Pero claro está, la estrella es Vucevic, quien promedia 24.5 puntos y 11.8 rebotes este año.

Para ello dieron a cambio a Otto Porter (27 años), Wendell Carter Jr. (21 años) y dos futras selecciones del Draft. La mayor pérdida fue Carter Jr.

Here's the deal: The Bulls land Nikola Vucevic and Al Farouq Aminu for Otto Porter, Wendell Carter Jr., and two first-round picks. Huge addition for Chicago, who remains in pursuit of Lonzo Ball. The Magic are moving toward a rebuild now with Aaron Gordon deal on deck.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021