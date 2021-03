Colombiano Gaviria sufrió aparatosa caída y tuvo que abandonar en Bélgica

Viajar a Bélgica, a competir en el Gran Premio E3 Saxo Bank Classic, representaba para Fernando Gaviria la oportunidad de ganar su primera carrera ciclística en 2021 y una fuerte caída restando 119 kilómetros, en un trazado que tenía la meta a 203 km.

El pedalista del equipo UAE Team Emirates se disponía a maniobrar para tomar una curva en medio del pelotón, cuando se enredó con el ecuatoriano Jhonatan Narváez, del Ineos. Ambos cayeron de forma aparatosa y tuvieron que ser atendidos a la brevedad para continuar.

Gaviria, con pundonor, volvió a su bicicleta dispuesto a culminar la etapa, pero el dolor pudo más que su gallardía. El antioqueño tuvo que retirarse para cuidar su salud, misma suerte corrió el ecuatoriano.

Unfortunately @FndoGaviria is out of #E3SaxoBankClassic after taking a tumble 💥 https://t.co/dEkPRkipK5

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 26, 2021