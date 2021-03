88 kilómetros en lancha viajó la Selección de Nigeria para obtener un triunfo clave

No todas las selecciones nacionales tienen las comodidades que los jugadores quisieran y en África se ven ejemplos notorios. Nigeria tuvo que emprender un viaje de 88 kilómetros en lanchas para atravesar el Golfo de Guinea y llegar a Porto Novo, Benín.

Estaba en juego un cupo a la Copa de África, las ‘Súper Águilas’ tenían que ganar para asegurar su clasificación. Para llegar al Estadio Charles de Gaulle partieron desde Lagos en Lanchas para llegar por la ruta más corta.

En dicha expedición estaban Victor Osimhen, delantero por el que Napoli pagó €75 millones de euros. También los jugadores del Leicester City de la Premier League: Wilfred Ndidi (centrocampista) y Kelechi Iheanacho (delantero). Los tres fueron titulares.

…and yes how we got to Benin Republic for the #AFCON2021Q against the Squirrels. Na we dey here! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/affAbWrv8f

Benín opuso resistencia en el penúltimo encuentro por la fase clasificatoria a la Copa Africana de Naciones hasta que Paul Onuachu, jugador del KRC Genk de Bélgica, puso el único gol del partido al 90’. Su ingreso se había dado al 71’ por Iheanacho y se llevó los honores.

Ahora con 11 puntos, cuatro más que Benín, aseguraron su puesto en la gran competición. Sin embargo, deberán recibir a Lesotho el próximo martes en casa. La vuelta a Nigeria será satisfactoria después de todo.

We have arrived in Porto Novo. We also had our mandatory Covid test done at the point of entry.

We've settled in and lodged at the Golden Tulip Le Diplomat Hotel in Cotonou.#SoarSuperEagles#Team9jaStrong pic.twitter.com/b7TG4TVyL4

