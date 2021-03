Dos muertos dejó balaceras en zona turística de Virginia

Massive police scene at the #VirginiaBeach oceanfront. Overheard a police officer say, “this is bad.” I am currently waiting for an official release from police. #13NewsNow pic.twitter.com/U4f7e5m82E

Al menos diez personas fueron baleadas y dos murieron anoche en dos incidentes relacionados en Virginia Beach, ciudad costera del estado Virginia.

No se ha divulgado información sobre cuántos pistoleros hubo ni sus motivos. Los oficiales que patrullaban la cuadra 1900 de Atlantic Avenue en un área turística de la ciudad, escucharon varios disparos poco después de las 11 p.m. En la escena del crimen, entre 17th y 22nd Street, se encontraron al menos ocho víctimas de disparos, según el jefe de policía de Virginia Beach, Paul Neudigate.

Un policía fue trasladado al hospital con heridas leves tras ser golpeado por un auto mientras respondía a la emergencia. Una mujer adulta murió a causa de sus heridas de bala en el lugar, informó Pix11.

Mientras los oficiales trabajaban activamente, hubo disparos adicionales cerca, en el área de 20th Street y Pacific Avenue. Allí se reportó otra escena del crimen donde un sospechoso “relacionado con el incidente anterior” se enfrentó a un oficial, lo que resultó en un tiroteo en el que intervino la policía. Ese sospechoso masculino está muerto, dijeron las autoridades.

Varias personas están bajo custodia, pero no está claro su participación en ninguno de los tiroteos, según las autoridades.

La policía de Virginia Beach inicialmente confirmó que había habido un tiroteo frente al mar con “varias víctimas”, reportó ABC News.

VBPD actively investigating oceanfront shooting with multiple gunshot wound victims and 1 deceased. Officer involved shooting with 1 deceased. @CityofVaBeach https://t.co/09uGbn9rOT

At another location (@PaulNeudigate didn’t specify where) another person was shot and killed by an unknown suspect.

In addition an @VBPD officer was hit by a car in an unknown location at the Oceanfront @WAVY_News pic.twitter.com/BRgWe5VDJj

— Brett Hall (@BrettHNews) March 27, 2021