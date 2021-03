Polémica en Europa: así fue el gol legítimo que le invalidaron a Cristiano Ronaldo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Portugal disputó su segunda presentación en las Eliminatorias a Catar 2022 en condición de visitante frente a Serbia y no pudo pasar del empate 2 – 2 tras una polémica decisión en la última jugada del partido. Cristiano Ronaldo remató, el balón cruzó la línea y no sumó en el marcador.

Los lusitanos quemaban sus últimos cartuchos en el tiempo de compensación, Cristiano esperaba bien arriba un balón para resolver el pleito y llegó. Recibió un pase largo aéreo y el número 7 sacó su remate mordido de primera, cuando todos se disponían a gritar el gol ganador, Stefan Mitrović se barrió y la despejó.

Este fue el gol que se merendaron los árbitros en el Serbia 2-2 Portugal. Cristiano Ronaldo marcó el gol con un remate de derecha, traspasó la línea de gol y los jueces no lo convalidaron. ¿Todavía hay quienes se quejan del VAR? ¿Entendieron que no es el VAR el culpable? pic.twitter.com/nDrQ1ok4YP — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) March 27, 2021

Cristiano fue a celebrarlo, convencido que el balón había traspasado totalmente la línea de gol, pero los jueces decidieron no convalidarlo. En la repetición televisiva se observó que CR7 tenía razón, pero en las Eliminatorias Europeas no existe VAR, por tanto no fue cambiada la decisión inicial.

El capitán portugués se marchó evidentemente molesto, diciendo de todo al momento que aventó la cinta de capitán al césped del estadio Estrella Roja.

CR7 made his thoughts VERY clear after being denied a late winner against Serbia. #WorldCup #Qatar2022 #WCQ Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/f9XwwF5lCc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 27, 2021

Buscarán los tres puntos el próximo martes

Ya Portugal había vencido 1 – 0 a Luxemburgo el pasado miércoles en la jornada inicial del Grupo A. Ahora, con cuatro puntos acumulados, visitarán a Luxemburgo el martes por la fecha 3.

Cristiano buscará su gol 103 con la selección lusitana, mismo que le fue negado este sábado.

Ante los serbios Diego Jota marcó doblete en los minutos 11 y 36. Por los locales facturaron Aleksandar Mitrovic (46’) y Filip Kostic (60’).