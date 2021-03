Gaby Spanic al natural: “Se me bajaron un poquito las pompis, pero están lindas”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gaby Spanic se suma a lista de las víctimas del coronavirus.

El bicho no sólo la infectó, también le frustró su lipoescultura.

La venezolana, quien está de regreso en las telenovelas de Televisa con Si Nos D ejan, contó con desenfado que en enero tenía planeado operarse con el doctor Luis Gil, a quien se refiere como “El Cirujano de las Celebridades”, pero por rutina le realizaron la prueba de Covid-19 y resultó positiva.

Como fue asintomática, la actriz no se había dado cuenta que estaba contagiada, lo cual le impidió operarse.

“Me iba a hacer cosas con él (cirujano Luis Gil), pero el pinche Covid no me lo permitió. Yo bajé casi 14 kilos por el programa de baile Dancing With The Stars que hice en Europa y pensé en hacerme unos detallitos (estéticos), pero en enero me hicieron la prueba de Covid y salí positiva”, dijo Spanic.

Resignada, la actriz comentó que la lipoescultura tendrá que esperar porque ya está grabando Si Nos Dejan, remake de Mirada de Mujer que hace 24 años protagonizaron Angélica Aragón, Fernando Luján y Ari Telch.

“Como bajé tanto de peso con el puro baile, quería quitarme un poquito de la espalda baja, esos cúmulos de grasa que a las mujeres ni con ejercicio se nos quita. Me dijo el doctor que como estaba tan flaca era el mejor momento de quitar esos pequeños depósitos, pero a una persona con Covid-19 no la pueden operar.

“Igual estoy guapa, bonita, pero me quería perfeccionar”, agregó.

Gracias a su pérdida drástica de peso, aseguró, está a cuatro kilos y medio para tener el cuerpo de hace 23 años cuando protagonizó su éxito telenovelero La Usurpadora.

Con 1.75 metros de estatura, indicó que actualmente está en 60 kilos y en 1998, cuando llegó a México a protagonizar la historia junto a Fernando Colunga, pesaba 56.

“Se me bajaron un poquito las pompis, pero están lindas igual. Gracias a Dios yo cuando aumento de peso todo se me sube y cuando bajo, todo se me baja”, expresó.

