Estos son los mejores tés para potenciar la memoria y mejorar la salud cerebral

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La memoria es uno de los componentes más esenciales de un buen funcionamiento cerebral. Es la forma en la que el cerebro nos permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado.​ Es cierto que a medida que envejecemos, la memoria puede disminuir debido a una serie de cambios en el cuerpo humano. Sin embargo como en la mayoría de las afecciones de salud, siempre existen buenas recomendaciones enfocadas en el estilo de vida y alternativas de ingredientes naturales, para proteger a las redes neuronales que se relacionan con la buena memoria.

El cerebro es el órgano encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que realizamos y de procesar la información sensorial. Se dedica a regular las funciones homeostáticas, como la presión sanguínea, la temperatura corporal y los latidos del corazón. Dentro de sus funciones más normales es bien sabido que el cerebro es el responsable del aprendizaje, la cognición, la memoria y las emociones. Su óptimo funcionamiento se relaciona directamente con nuestros hábitos y costumbres, de tal modo que todo influye: la alimentación que seguimos, la calidad del sueño, los niveles de estrés, los vicios, el grado de actividad física.

Si bien la manera en la que vivimos influye directamente en el funcionamiento cerebral, la ciencia ha comprobado que existen algunas variantes de tés que se relacionan con sus maravillosos efectos naturales para potenciar la memoria. Entre sus principales bondades se destacan sus poderosos antioxidantes y agentes antiinflamatorios.

1. Té verde

El té verde es considerado la bebida más saludable del planeta, se cuenta con numerosos estudios que avalan sus beneficios para promover la longevidad y la buena salud. De manera particular llama la atención el poder del té verde sobre el funcionamiento cerebral, en principio porque contiene una gran cantidad de antioxidantes conocidos como catequinas y flavonoides. Estas poderosas sustancias no solo son las responsables de darle al té verde un sabor único, ofrecen amplios beneficios para la salud cognitiva. Los antioxidantes en el té verde actúan para prevenir el estrés oxidativo causado por los radicales libres, células altamente reactivas que son causadas por la contaminación, la exposición al sol y otros factores del envejecimiento. Es bien sabido que el estrés oxidativo, es una de las principales causas de la aparición de diversas enfermedades crónicas y la razón es que rompe los procesos celulares naturales. Al prevenir estas degradaciones, el té verde puede ayudar a mantener una memoria saludable y una función cognitiva. Según un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging examinó los efectos del té verde en la memoria de 20 mujeres sanas, quienes recibieron extracto de té verde o un placebo de almidón de maíz. Todas las participantes fueron sometidas a pruebas de memoria después de un período de 24 horas. Los resultados comprobaron que aquellas mujeres que consumieron el extracto de té verde mejoraron significativamente la capacidad de lectura y los recuerdos. Además, los científicos descubrieron que el té verde contiene un aminoácido conocido como l-teanina. El cual se ha demostrado que este compuesto mejora el enfoque y el tiempo dedicado a los ciclos de sueño profundo. También se cuenta cin otras referencia interesante en la cual, una investigación publicada en el Journal of Medicinal Food encontró que la l-teanina y la cafeína ayudaron a estimular el deterioro cognitivo.

2. Té de gingko Biloba

El ginkgo (Ginkgo biloba) es una planta medicinal procedente de Asia cuyas hojas se han utilizado desde hace más de 2.000 años frente a diversas dolencias, relacionadas sobre todo con el cerebro y el flujo sanguíneo. Se trata de un remedio medicina sumamente valorado en la medicina ayurvédica y china, si bien es utilizado para varias afecciones. Es uno de los suplementos naturales más efectivos y populares para los trastornos de deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día se cuenta con más estudios e investigaciones que han demostrado sus magníficos beneficios para aumentar la claridad mental y la retención de la memoria. Se cuenta con un estudio interesando que fue publicado en Complementary and Alternative Medicine, en el cual se examinaron los efectos del té de gingko y su efecto sobre la memoria de trabajo. Los resultados de los investigadores fueron contundentes, ya que encontraron que los participantes que consumieron gingko Biloba durante 14 días habían mejorado sus puntuaciones en las pruebas de tareas de memoria de trabajo.

3. Té de romero

El romero (Rosmarinus officinalis L.) es una planta aromática conocida y utilizada desde antiguo como condimento y sobre todo sumamente valorada desde la antigüedad por sus beneficios terapéuticos. Sus propiedades curativas se asocian con su contenido en aceites esenciales únicos: 1,8-cineol, alfa-pineno, alcanfor, alfa-terpineol, canfeno, borneol, acetato de bornilo, limoneno, linalol, mirceno y verbenona. Estas sustancias son las responsables de sus beneficios para mantener la salud del cerebro mejorando la memoria. Las investigaciones muestran que sus poderosos aceites aromáticos, están estrechamente relacionados con la memoria. Según un estudio publicado en la revista Fitoterapia, el romero funciona para mejorar la memoria a largo plazo en ratas inducidas por escopolamina. Además se comprobó que el romero ayuda a inhibir la actividad de la AChE y también estimula las enzimas que apoyan el flujo sanguíneo al cerebro.

—

Te puede interesar: