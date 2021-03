Arrestan a adolescente latino por homicidio a balazos “sin dudarlo” en Nueva York

Criminal complaint: Witness said suspect shot man in Port Jefferson 'without hesitation' https://t.co/IEhogEOKCm via @Newsday

Joseph García, adolescente de 19 años, se declaró “no culpable” tras ser detenido por el homicidio a balazos de David Bliss (25) a plena luz del día en una calle de Port Jefferson, Long Island (NY).

El tiroteo fatal ocurrió en Main Street el miércoles 24 cuando los dos hombres estaban en una discusión. García fue arrestado tres días después y quedó retenido sin derecho a fianza durante su lectura de cargos en el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip el domingo. Su abogado, George Dunan, dijo que el sospechoso mantiene su inocencia.

Un supuesto video mostró a Bliss escondido detrás de un poste de teléfono y luego sacando un cuchillo cuando el sospechoso se le acercó, dijo la alcaldesa Margot Garant.

Un testigo afirmó que García había baleado a Bliss en el abdomen con una pistola y luego se marchó, según la denuncia. “Sacó su pistola negra 9 y sin dudarlo le disparó a ese tipo”, dijeron los documentos judiciales citando al testigo.

Bliss fue llevado al Hospital St. Charles, donde lo declararon muerto, dijo la policía. No está claro el motivo de la disputa ni si ambos jóvenes se conocían.

Fue el primer homicidio en Port Jefferson desde que en octubre de 2019 Theodore Scoville (50) fuese baleado por el dueño de una licorería, también en Main Street, destacó Newsday.

