Armenia quiere ir a Qatar 2022: líder invicto en el grupo de Alemania

El 31 de marzo de 2021 será recordado como uno de los días más bonitos para el fútbol de Armenia. Hoy, los dirigidos por el español Joaquín Caparrós no solo pueden jactarse de haber remontado un partido en su casa, frente a su público -sí, público-, sino que también podrán decir con orgullo que finalizaron la fecha FIFA sobre Alemania, la selección favorita a quedarse con la plata directa a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Armenia perdía 1-2 contra Rumanía en el minuto 87′, momento en el que Varazdat Haroyan equilibró el marcador. Tan solo dos minutos después fue sentenciada una pena máxima que favoreció a los locales. Apareció Tigran Barseghyan, quien ya había anotado en el partido previo ante Islandia, y no perdonó. Tres minutos, dos goles, un liderato.

Horas más tarde Alemania caía estrepitosamente contra Macedonia del Norte y así los armenios aseguraban el liderato del grupo J, al menos hasta septiembre.

💯 They now have 3 wins from 3 in #WCQ ! 🤯 pic.twitter.com/mNDboLB42d

🇦🇲 Armenia come from behind to win a 5-goal thriller 💥

Todo es alegría en Armenia, un país más acostumbrado en tiempos recientes a pasar por situaciones complicadas a raíz de guerras y conflictos con otras naciones. Por primera vez en su historia como República Independiente han ganado cuatro partidos consecutivos. Además, suman ocho partidos invictos.

La racha de Armenia es la siguiente:

Armenia 2-0 Estonia.

Armenia 2-2 Georgia.

Estonia 1-1 Armenia.

Georgia 1-2 Armenia.

Armenia 1-0 Macedonia del Norte.

Liechtenstein 0-1 Armenia.

Armenia 2-0 Islandia.

Armenia 3-2 Rumanía.

🇦🇲 8 games unbeaten

🇦🇲 4 straight wins – their best-ever run

🇦🇲 4 games without defeat in #WCQ for the first time

👏 Armenia are making history on the road to the 2022 #WorldCup 🏆 https://t.co/9nJLynN8Nf pic.twitter.com/WVq0z6nYOL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2021