Ironía fatal: matan a balazos a activista mientras grababa video anti armas en Filadelfia, donde homicidios han subido 30%

Anthony Merriett Jr. Fatally Shot While Working On Anti-Gun Violence Video In Philadelphia’s Strawberry Mansion Neighborhood https://t.co/i3vdl26ssF via @CBSPhilly

Anthony Merriett Jr. murió después de que le dispararan mientras filmaba una campaña de video sobre la violencia armada en Filadelfia.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del lunes en el norte de la ciudad, en la cuadra 1900 de Page St. Los oficiales respondieron a un informe de un balacera y encontraron a la víctima de 55 años tirada en la acera, junto a la puerta del pasajero abierta de su camioneta de trabajo.

Merriett recibió disparos en la cabeza, el pecho, el torso y las piernas. Lo llevaron rápidamente al Temple University Hospital, donde fue declarado muerto poco tiempo después.

La pesquisa preliminar indicó que se dispararon al menos cuatro tiros y encontraron cuatro casquillos de bala gastados en la acera y en un terreno baldío, a pocos metros de donde estaba acostado Merriett cuando llegó la policía.

Scott Small, inspector jefe de la policía de Filadelfia, dijo que Merriett estaba trabajando para una compañía de producción y que él y el propietario estaban dentro de una residencia privada entrevistando a personas cuyos familiares habían sido víctimas de violencia armada.

El inspector agregó que estaban trabajando en un video sobre cómo detener la violencia armada, y Merriett fue baleado cuando salió a la camioneta para recuperar equipo adicional, reportó Fox News.

Había numerosas cámaras de vigilancia privadas en el vecindario, que la policía está revisando. Hasta ahora, no se han realizado arrestos y se desconoce el motivo del ataque y si Merriett era el objetivo o fue alcanzado por error.

Al menos 117 personas han sido víctimas de homicidios en Filadelfia en lo que va de año. Eso es un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año pasado, acotó CBS3.

Anthony Merriett, 55, was shot to death in Philadelphia, PA on March 29, 2021. Merriett was interviewing victims of gun violence for a documentary production when he became a victim shot multiple times by a gunman. Seen/heard anything contact Philadelphia Police. Our condolences. pic.twitter.com/d6FVaX9JBC

