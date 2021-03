¿Por qué el nuevo paquete económico de Biden descarta un cheque de estímulo?

El presidente Joe Biden dejó claro que el primer paso para su plan de recuperación económica era el Plan de Rescate Estadounidense (ARP), al cual seguiría un proyecto enfocado en la infraestructura y la generación de empleos.

El nuevo plan de $2.25 billones de dólares está enfocado a eso, no en la inversión de emergencia por COVID-19 o ayuda directa a familias.

El economista Andrés Vinelli, vicepresidente de Políticas Económicas del Center for American Progress (CAP), explica que el proyecto busca robustecer la economía a mediano plazo.

“Yo creo que esto es muy necesario. Hasta ahora, los planes de recuperación económica que se aprobaron antes… eran planes de emergencia económica, de ayuda a la gente que estaba en un mal momento y atender la pandemia”, expuso. “Este es un plan distinto que apunta, no a la emergencia del paciente, sino a construir el músculo de la economía”.

Aunque hay al menos 60 congresistas demócratas que buscan integrar un cuarto cheque de estímulo en este proyecto, la Administración Biden no ha tomado en consideración ese plan, en gran medida porque necesitará un incremento de impuestos a los más ricos, un tema que a los republicanos les preocupa.

El proceso de negociación del paquete será complicado, adelantó el experto en referencia a los republicanos, pero entre los demócratas se alzan voces que agregan presión a la Administración Biden.

“Esto no es cercano a suficiente. El contexto importante aquí es que los $2.25 billones de dólares serían en 10 años”, consideró la representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York). “Para contexto, el paquete COVID fue de $1.9 billones de dólares para este año *solamente* con algunas clásulas para al menos dos años”.

Sin embargo, la representante no contempla lo que el economista Vinelli explica: el nuevo plan no es una atención de emergencia inmediata.

