6 niños huérfanos dejó madre baleada en disputa vial durante vacaciones en Carolina del Norte

Seis niños de Pensilvania quedaron huérfanos después de que su madre Julie Eberly fuese baleada durante una aparente disputa vial, mientras la familia estaba de vacaciones, en una carretera en Carolina del Norte.

Esta madrugada se anunció el arresto de Dejywan Floyd (29) como sospechoso del crimen. Fue acusado de homicidio en primer grado y por descargar un arma en una propiedad ocupada.

La Oficina del Alguacil del condado Robeson dijo que el 25 de marzo Ryan Eberly y su esposa Julie se dirigían hacia el sur por la Interestatal 95 en Lumberton, poco antes del mediodía, cuando su vehículo entró en estrecho contacto con otro durante una fusión de carril.

Luego el conductor del otro auto bajó la ventanilla y disparó contra los Eberlys, alcanzando a Julie. Los socorristas llegaron al lugar y transportaron a la mujer de 47 años a un hospital local, donde murió. Nadie más resultó herido.

Los agentes identificaron el vehículo sospechoso de fuga a partir de las imágenes de vigilancia. Se había ofrecido una recompensa de $10,000 dólares por información que condujera al arresto del pistolero.

“Ésta era una familia inocente de Pensilvania que se dirigía a la playa de vacaciones”, lamentó el alguacil Burnis Wilkins en un comunicado inicial. “Afortunadamente habían dejado a sus seis hijos en casa con sus abuelos, pero ahora estos niños tienen que vivir con la idea de que su madre fue asesinada de una manera tan cobarde y sin sentido. Mi corazón está con esta familia y les pido a todos los que lean esto deténganse y oren por toda esta familia”, citó Fox News.

Police in North Carolina arrest Dejywan Floyd in shooting death of Julie Eberly of Lancaster. Updates on @WGAL pic.twitter.com/opCFpMJ4pG

— Anne Shannon (@AnneShannonWGAL) April 1, 2021