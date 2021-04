Ana Brenda Contreras adoptó a Tomasa, una perrita que nació sin sus dos patitas delanteras 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Brenda Contreras prueba suerte como mamá primeriza al adoptar a la pequeña Tomasa, una perrita que se ha convertido en su gran compañera y a quien ha llenado de amor. “¡Aquí estoy con Tomasa saludándolos!, porque si no, no me deja hacer la entrevista“, dijo la actriz..

“¡Soy mamá primeriza! Tengo con ella muy poquito, es una bebé, tiene 6 meses y yo tengo con ella 4 apenas. Es una perrita rescatada, la adopté y también le venía bien tener un poco de amor y compañía, las dos nos hacemos compañía”, agregó.

“Uno está acostumbrado a tener una independencia, a tener ciertos horarios, que son tuyos. Ya cuando estás con otro ser vivo al cual le das mucho cariño y adoras, en realidad es moverte un poco a sus horarios, toca tener mucha paciencia”, dijo la famosa actriz y protagonista de telenovelas.

Contreras asegura que en cuanto vio a la perrita a través de una red social se enamoró completamente de ella. “Ella nació sin sus dos patitas delanteras, entonces a los 5 días la tiraron, la abandonaron y luego la recogieron. La iban a dormir, porque pensaron que no iba a ser autosuficiente y sobre todo que no la iba a adoptar nadie, entonces una amiga la adoptó, la tuvo unos días y la subió a su Instagram, entonces le dije ‘¡es mía!’. La vi, me enamoré de ella, le dije ‘¡es mía!’ y fue amor mutuo”.

“Creo que es algo que necesitaba yo en esos momentos de mi vida y me encantó tenerla conmigo”. La protagonista de telenovelas es la embajadora de la plataforma “PrendeTV”, que ofrece contenido totalmente en español y de manera gratuita a todo el público en Estados Unidos.

“Yo soy la guía para explicarles cómo funciona. He hecho un montón de videos, he hecho un montón de tutoriales para explicar sobre el contenido que tiene y de qué se trata, que estarán viendo seguramente en muchos lugares”.

Mia Farrow rompe el silencio y revela qué causó la muerte de tres de sus 14 hijos