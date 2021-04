El baby shower de Natti Natasha reveló que la cantante espera una niña

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Natti Natasha celebró su baby shower este fin de semana y gracias a éste ahora todos saben que la cantante está a la espera de una niña. La intérprete tiene 32 semanas de embarazo, y recientemente también dejó en su plataforma la primera imagen de su bebé, en 3D. Natti y su pareja Raphy Pina, por otra parte, compartieron la exclusiva con la famosa revista People en Español, medio al que le dijeron: “Me siento especial, feliz y ya pensando en todo el amor que le voy a dar. Soñé con tener lo que sea, niña o niño es bendición”.

La cantante dejó claro, también, que una de las principales enseñanzas que planea inculcarle a su bebita es el amor propio, para que sobre todo se sepa amada y única en todo momento. “Ya que es niña, quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites y que estoy aquí para verla conquistar todo lo que se proponga”, dijo la cantante.

A través de su publicación en Instagram los famosos han podido también enterarse de la noticia. ¡Natti Natasha espera una niña! Y ante la buena nueva han dejado sus mejores deseos. Francisca Lachapel, María Celeste Arrarás, Armando Correa, Gianna Azar, Dimary Castro son algunos nombres de celebridades que pueden leerse entre los que no han dejado pasar la noticia. “Felicidades”, dijeron todos. “Estoy feliz por ustedes”, agregó Arrarás.

Más de tres millones de personas le han regalado un like al post de Natti Natasha, cuya fotografía es la portada de la edición digital de People en Español. La portada también fue compartida en la cuenta de Instagram de dicha revista, obteniendo ahí, más de 360 mil likes.

Antes de compartir la noticia, el viernes, Natti Natasha le dio las gracias a Dios por el milagro que obró en ella al darle la posibilidad de convertirse en mamá. “Dios gracias, nunca perdí la FE 🙏🏻 Gracias, Gracias, Gracias. Feliz viernes, en conmemoración de quien nos tiene con Vida #Jesus #Dios #Vida #32weeks #ViernesSanto”, escribió la cantante, aseverando que en este largo camino, ella nunca perdió la fe. Aún cuando muchas veces le dijeron que ella no podría ser madre.

“Los médicos decían que no podía tener hijos”, comentó hace algunas semanas la cantante. “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer”, confesó Natti, a la misma revista. Una vez enterado de que el milagro ya estaba hecho, Natti admite que quiso esperar para hacer pública la noticia, como simple precaución: “Estábamos locos por decirlo, pero no lo dijimos porque como fue un milagro, no queríamos ilusionarnos y preferimos esperar para confirmarlo”.

Aquí les dejamos algunas imágenes del baby shower.

