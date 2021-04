Los dos grupos de personas que aún no han recibido dinero por tercer cheque de estímulo de $1,400

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que continúa procesando pagos correspondientes al tercer cheque de estímulo de $1,400 esta semana, y que con los fondos que van en camino, serían 130 millones los pagos desembolsados desde que empezó el proceso de distribución el 12 de marzo.

Como parte de los esfuerzos esta semana, gran parte de los cheques serían dirigidos a beneficiarios de programas como los del Seguro Social. También, el IRS se enfoca en “pagos adicionales” para contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos del 2020 recientemente y la agencia les adeuda dinero de estímulo por el ajuste entre ese documento y el que ya habían procesado del 2019.

Tras más de tres semanas de envío de cheques, hay al menos tres grupos de beneficiarios que aún no reciben el dinero por tercer cheque de estímulo.

Uno de estos es el de las personas que reciben fondos federales bajo Asuntos de Veteranos (VA). Al momento, IRS no ha establecido una fecha oficial de pago. Un comunicado en la página web de la oficina recaudadora de impuestos este viernes da un tiempo aproximado.

“El IRS continúa revisando los datos recibidos para los beneficiarios de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y espera determinar una fecha de pago y proporcionar más detalles pronto. Actualmente, el IRS estima que los pagos de impacto económico para los beneficiarios de VA que no presentan regularmente declaraciones de impuestos podrían ser emitidos a mediados de abril. La información de pago del beneficiario de VA estará disponible en la herramienta Obtener mi pago en una fecha futura”, lee la entrada de prensa en IRS.gov.

Al igual que en el caso de otros beneficiarios de programas gubernamentales que no declaran impuestos, con respecto a los veteranos, el IRS necesita corroborar información sobre los recipientes para poder establecer el monto correcto por pago de estímulo y que el dinero se envíe a la dirección o a la cuenta que corresponde.

Ya ese proceso se completó en el caso de los beneficiarios del Seguro Social y otros programas de ayudas federales, pero no en los de VA.

Si usted no declara impuestos debido a bajos ingresos, no recibe beneficios de programas gubernamentales como el Seguro Social y no le suministró su información personal al IRS el año pasado mediante la herramienta “Non-filers” podría estar en el grupo de los elegibles que no han recibido el pago porque la agencia no tiene los datos necesarios para procesarlo.

En el comunicado de prensa reciente, la agencia emplaza a este grupo a presentar cuanto antes una declaración de impuestos aún cuando no esté obligado a hacerlo para poder tramitar el dinero que le corresponde.

La agencia le recordó a los contribuyentes que la nueva ley de estímulo, nombrada “Plan de Rescate Estadounidense”, alteró las guías de elegibilidad por nivel de ingresos para hacer los pagos más focalizados y que los pagos se empezaran a reducir hasta cero más rápido.

“Los pagos comenzarán a disminuirse para las personas que ganan $75,000 o más en ingreso bruto ajustado ($150,000 para casados que presentan una declaración conjunta). Los pagos reducidos terminan en $80,000 para los individuos ($160,000 para casados que presentan una declaración conjunta); las personas con ingresos brutos ajustados por encima de estos niveles no son elegibles para recibir un pago”, precisó la entidad.

