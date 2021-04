Javier Báez: “Dejaré que mi juego hable por mí”

Luego de la jugosa firma que Francisco Lindor obtuvo con los Mets de Nueva York (10 años, $341 millones de dólares), mucho se ha hablado del siguiente en la lista: su amigo Javier Báez. El puertorriqueño está en negociaciones con los Cachorros de Chicago para extender su vínculo con la franquicia, puesto que podría convertirse en agente libre la próxima temporada.

“El Mago” confirmó que no fijó al Opening Day como fecha límite para hablar sobre su contrato, sino que le sugirió a su agente que continúe conversando con la organización: “Ya veremos qué pasa. Ellos (su agente y los Cubs) están hablando. Yo solo continúo jugando. Dejaré que mi juego hable por mí“.

Javier Báez confirms he did not set an Opening Day deadline for contract talks, instructing his agent to continue discussions with the Cubs: “We’ll see what happens. They’re talking. I’m just playing my game.”

— Patrick Mooney (@PJ_Mooney) April 5, 2021