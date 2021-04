Jill Biden desata polémica por su atuendo “roquero”

La primera dama Jill Biden desató polémica por su atuendo “rockero”, el cual utilizó hace unos días al volver de California.

La Dra. Biden lució una falda estilo piel de amplio vuelo color negro, unas medias de malla y unos botines.

Las posturas sobre el ‘outfit’ de la Primera Dama se dividieron entre quienes consideraron que se veía muy bien y aquellos que lo calificaron poco elegante y nada ideóneo para su edad, 70 años.

“La Dra. Jill Biden luciendo esas medias de red y botines”, escribió Christopher cuyo comentario desató miles de reacciones.

Por supuesto, no faltaron los comparativos sobre cómo lucía la exprimera dama Melania Trump.

El usuario @Marc_ram1603 consideró que Biden era elegante en comparación a Melania y compartió una de las polémicas imágenes para las que la exprimera dama posó cuando era modelo.

“Imagínese ver todos estos conjuntos y luego decir que la falda de cuero negro Forever 21 combinada con las medias de malla DSW que se encuentran en la línea se considera ser ‘sofisticadas y sexy'”, escribió Kimberly Klacik.

Imagine seeing all of these outfits & then stating the black pleather Forever 21 skirt paired with the DSW patterned tights found in the checkout lane is considered “sophisticated sexy”.

What’s up is down & what’s down is up 🙃 pic.twitter.com/oLgcbHaVzi

— Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) April 5, 2021