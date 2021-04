Chicharito quiere seguir jugando con la selección

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Hernández, goleador histórico con la selección de México, concedió una entrevista a TUDN en donde habló su actualidad con la selección mexicana y confesó que su objetivo es seguir jugando con el ‘Tri’.

Chicharito mencionó que la paciencia hacia él se agotó debido a las nulas convocatorias del delantero a la selección, así como aseguró que su última temporada no fue la mejor.

“La temporada pasada estuvo de la chingada para mí, fue muy mala, a lo mejor la gente se queda con esto… Han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador (Martino) en sí, lo digo en general” Aseguró el delantero.

A pesar de eso, manifestó su interés de siempre querer jugar con la selección, por lo que intentará dar una buena temporada en donde pueda marcar para que pueda volver a ser contemplado como una alternativa.

“Ojalá que pueda seguir yendo, que pueda seguir marcando goles, pero yo haré lo que está en mis manos, que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda a lo mejor ser contemplado de una manera y si no, ya no está en mis manos”, comentó Chicharito.

En tal sentido aclaró que no tiene intención de retirarse de la selección por ahora y que cuando este sea su deseo, lo dejará saber. “Yo no me he retirado de la selección. El día que no quiera ir me voy a retirar” Concluyó Hernández.

La última vez que Javier Hernández jugó con la selección fue el 27 de marzo de 2019, en un partido amistoso entre México y Paraguay. En aquel compromiso ‘El Tri’ se impuso 4-2 ante los ´guaraní’ y Chicharito anotó un gol.