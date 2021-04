Despidieron a dos porteros que cerraron las puertas de su edificio mientras golpeaban a una anciana asiática

Los dos porteros que cerraron las puertas de su edificio mientras una mujer asiática de 65 años fue brutalmente golpeada por Brandon Elliot, fueron despedidos según informaron los propietarios del edificio.

The Brodsky Organization, la compañía dueña del inmueble ubicado en el número 360 de la calle 43 en Manhattan, informó en un comunicado de prensa que concluyeron sus investigaciones sobre la actuación del personal el 29 de marzo.

“El video completo de lo que sucedió en el lobby muestra que una vez que el asaltante se había marchado, los porteros asistieron a la víctima y llamaron a una patrulla. Es claro que no se siguieron los protocolos de emergencia y seguridad”, estableció la compañía.

“Estamos totalmente en desacuerdo y conmocionados por este incidente y nuestros corazones están con la víctima”, agregaron.

Los porteros fueron suspendidos después del ataque que quedó registrado en video y originó gran indignación a lo largo de la Unión Americana. Los residentes del edificio habían firmado una carta a favor de los sujetos, argumentando que la cinta podía sacar de contexto la actuación de los porteros.

“No creemos que los miembros del staff hayan fallado a los residentes , ni a la comunidad de Midtown, ni a la comunidad asiática de Nueva York”, agregaron.

Elliot fue arrestado el pasado miércoles y recibió cargos por asalto en segundo grado y crimen de odio, según la Policía de Nueva York.

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM☎️1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 30, 2021