Familia del oficial muerto por atacante en Capitolio comparte emotivas fotos y agradece apoyo nacional

La familia del oficial de la Policía del Capitolio, Billy Evans, que murió tras el ataque de un sujeto a esas instalaciones la semana pasada, compartió un mensaje de agradecimiento y algunas fotografías.

“Billy fue el mejor padre, hijo, hermano y amigo que alguien pudo jamás esperar. Su muerte ha dejado un vacío sin igual en nuestras vidas que nunca será llenado”, dice parte del comunicado. “Lo más importante en su vida fueron sus dos hijos, Logan y Abigail. Los momentos más apreciados son aquellos que pasaron con él, construyendo con Lego, duelos con sables de luz, con juegos de mesa, haciendo manualidades, y recientemente terminando la serie Harry Potter”.

El mensaje de la familia fue compartido por la Policía del Capitolio (USCP) en su cuenta oficial de Twitter.

La familia agra que Billy se sentía muy orgulloso de sus hijos y siempre se los demostraba.

“Cualquier oportunidad de pasar tiempo con sus hijos iluminaba la vida de los tres. Su padre fue su héroe antes de los eventos tráficos de la semana pasada”, dijo la familia.

Se agregó que Billy era un hombre empático que hacía amigos fácilmente, por lo que la familia ha recibido mensajes de aliento de gente desconocida, pero cercana al oficial.

“Billy estaba orhullo de ser oficial de la Policía del Capitolio. Sus colegas de la Barricada Norte fue la gente con la que pasó muchas horas, y su amistad fue una de las mejores partes de su trabajo”, agrega el mensaje. “Los tenemos en nuestros corazones, porque sabemos que compartimos un duelo”.

"While family was always first, Billy had the open, welcoming personality that led him to make friends with anyone he met. He relished bringing people together and making sure everyone felt included and had a good time."

