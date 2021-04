Video: el swing en el que se lesionó Fernando Tatis Jr.

Un swing pudo acabar con al menos media temporada de Fernando Tatis Jr.: se dislocó parcialmente el hombro y su lesión podría requerir cirugía. “El Niño” extendió al máximo su mecánica de bateo y terminó adolorido en el suelo durante algunos minutos. Así fue la escalofriante acción:

El dominicano fue reevaluado este martes y sometido a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión. Los pronósticos no son alentadores: posiblemente deba decidir si operarse ahora para evitar males mayores en el futuro, perdiéndose el resto de la temporada, o guardar cierto tiempo de descanso y volver a jugar con el riesgo latente de empeorar su situación.

Tatis Jr. pudo sufrir daños en el labrum de su hombro izquierdo, e incluso en el hueso.

Muchos avisos había tenido Fernando Tatis Jr. de que estaba expuesto a una lesión grave en su hombro. En los últimos días del campo de entrenamiento abandonó un partido por molestias en la mencionada zona. Regresó dos días después como si nada hubiese pasado.

El manager de los Padres de San Diego señaló que sus problemas en el hombro databan de cuando la joven estrella estaba en las ligas menores. Lamentablemente fue peor: Tatis aseguró que desde que era novato lidia con este tipo de problemas.

Este lunes dio el swing que colmó el vaso. Tras haber firmado el contrato más jugoso de las Grandes Ligas -$340 millones de dólares, 14 años-, “El Niño” deberá tomar una decisión importante de cara al futuro de su carrera, que será brillante siempre y cuando se mantenga sano.

Padres will await the results of an MRI today on Fernando Tatis Jr. before giving a timetable for his return. The superstar SS was said to have suffered a subluxation of the left shoulder, which is a partial dislocation. Needless to say, he is expected to be out awhile.

— Jon Heyman (@JonHeyman) April 6, 2021