Así quedó el Bugatti de Bad Bunny. ‘Vándalos hicieron de las suyas’

Ya nos enteramos hace días que el reguetonero Bad Bunny aceptó presentarse en un ring de lucha libre con el afamado The Miz. Recordemos que el puertorriqueño es una amante de la lucha libre a pesar de no ser un deportista profesional. Este encuentro se dará en el marco de Wrestlemania WWE el próximo 10 de abril en Tampa Bay.

Pero eso no quedó ahí, durante un show de televisión el propio Bad Bunny ‘le dio un puñetazo a The Miz y lo tumbó al piso’ como abreboca a la próxima pelea entre ambos. Pero ahora la revancha se ha salido de control y el deportivo Bugatti del intérprete de ‘Dakiti’ apareció vandalizado y todo indica que The Miz y John Morrison tiene todo que ver con esto, pues su nombre aparecía en el auto de lujo simulando que fue escrito con ‘sangre’, que en realidad era pintura roja.

De pronto aparecieron los contrincantes de Bad Bunny y le dieron un ‘escarmiento al tiempo que se podía oír decir a The Miz exclamar unas palabras: “¡No respeto tu carro de dos millones de dólares, no respeto tu música, ni te respeto a ti!”. Cabe acotar que el vehículo del famoso puertorriqueño está valorado en 3.5 millones de dólares.

Como sabemos todo esto es parte del ‘espectáculo’ y seguramente detrás de ambos famosos hay una sana amistad. Aún así, ese debate entre ambos va y muchos son los que desde ya empezaron a preparase y a seguramente a abrir sus apuestas.