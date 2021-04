Bad Bunny en la WWE potenciará el interés latino

Damian Priest es un luchador profesional de ascendencia puertorriqueña miembro de la WWE. Priest aseguró a la agencia de noticias EFE que su deporte tendrá incidencia en la comunidad latinoamericana gracias a la participación Bad Bunny en las carteleras.

Bad Bunny se ha declarado un fiel seguidor de la lucha libre. El cantante de música urbana ha acompañado a Priest en las peleas que ha tenido en el programa de televisión “RAW”, que transmite la WWE. “Los dos estando juntos, y él ser una superestrella, ayuda a los latinos en nuestro mundo, en la lucha libre (..) estamos haciendo sentir importante a las personas”, expresó el ex campeón de la NXT.

Get ready for @sanbenito vs. @mikethemiz on Night 1️⃣ of #WrestleMania!

SATURDAY, APRIL 10th@peacockTV pic.twitter.com/OyHqmg0rOG

— WWE (@WWE) March 30, 2021