Chiquibaby habla de su embarazo y de ‘Hoy Día’: “A la comunidad hispana le cuesta trabajo hacer cambios”

Stephanie Himonidis, conocida por todos como Chiquibaby, siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy valiente, pero confiesa que el miedo la ha rondado en el último tiempo, por lo pronto hasta confirmar que su embarazo estaba bien.

En una entrevista exclusiva, Chiquibaby, a quien vemos todas las mañanas en ‘Hoy Día’ por Telemundo y la escuchamos en las tardes por su programa de radio ‘El Show de Chiquibaby’ por la estación de radio Exitos 107.1 FM que se replica en 79 estaciones, habla de todo: los miedos, la felicidad, lo que nadie cuenta de lo que pasan las embarazadas.

Confirma que ya sabe el sexo de su bebé y no le escapa a responder qué siente de estar conduciendo un show que no termina de conquistar al público: “A la comunidad hispana a veces le cuesta trabajo hacer esos cambios”.

“No me la creo todavía, veo las fotitos que me tomo y me veo con la barriguita, siento que no me ha caído el 20. Estoy tan contenta, tan amada por toda la gente de mi alrededor, estoy tratando de disfrutarlo al máximo y obviamente cuidándome mucho”, comienza diciendo la querida conductora.

-¿Qué cambió en tu vida desde que lo contaste?

Chiquibaby: Que ahora mi marido me trae tres regalitos para el bebé y no me trae para mí nada, que ya todo el mundo pregunta: “¿Cómo está el bebé?”, ya no te preguntan a ti cómo estás (risas). Siempre me decían, espérate que estés embarazada todo el mundo te mima, te consciente, quieren saber qué estés bien… Estoy muy bendecida por eso. Cambia todo, hay muchas cosas que la gente no te dice, nada más te dicen que es bien bonito estar embarazada, disfrútalo, pero no te dicen cosas que pasan como ya me vi un poquito más de celulitis, o las nauseas que no puedes con ellas… Cada parte positiva y negativa le he disfrutado mucho.

-¿Sientes culpa de reconocerlos o eres valientes y lo dices?

Chiquibaby: Soy valiente porque como a mí nadie me dijo, le he reclamado a mis comadres, a mis amigas, me la vendieron como ‘Alicia en el País de las Maravillas’… He perdido el miedo, estoy tratando de compartir todo lo que me está pasando en este proceso, el decir como lo concebí, el decir que el procedimiento es invasivo, que uno como mujer resiente las hormonas y el cambio del cuerpo, y que al final del día vas a tener una recompensa muy grande.

-Has compartido que recurriste a un método invitro para quedar embarazada, ¿cómo fue el proceso de decidirlo?

Chiquibaby: Fue complicado porque estaba segura que quería ser mamá, pero no sabía cuándo porque mi carrera profesional ha tenido una prioridad en mi vida y eso es una realidad… Cuando me sienta que estoy madura, que estoy en un lugar estable lo voy a hacer, y eso viene desde el 2018, antes de venirme a Miami. Mi marido dice que mejor comprar una casita más grande… Siempre me empezaron los obstáculos y lo posponía, y luego me llega esta oportunidad de venir a Miami, que de verdad no me la esperaba, era como una etapa que no pensé que me iba a tocar, y no me iba a embarazar en ese momento. Al año me ha gustado mucho el estilo de vida que se vive aquí, especialmente para la familia, y comencé a recurrir a los doctorcitos que me recomendaron y dije: “ya es tiempo, pase lo que pase”… Es un proceso largo, pensé en el 2019 ser mamá, y hasta ahora me tocó. Es una gran bendición porque a pesar que recurrí a la ciencia para lograrlo, creo que sin la voluntad del Señor no se me hubiera dado.

-¿En algún momento te frustraste y pensaste ‘no es para mí’?

Chiquibaby: No es frustración precisamente, pero sí miedo, de decir: “¿me habré esperado mucho tiempo?, ¿mi cuerpo lo va a rechazar?”, quien ha pasado por un proceso de IVF (fertilización invitro) yo digo que es como una montaña rusa, que primero es las inyecciones, después ir con el doctor para que te saquen los óvulos… Cada proceso es igual de importante que quedar embarazada, por eso en cada uno yo respiraba y luego me tranquilizaba, porque no te puedes hacer muchas ilusiones, porque has conocido diferentes casos… Frustración no, pero quizás miedo, sí me hubiera dado mucho pesar el que no pudiera ser mamá, hubiera sufrido mucho que no me pasara, pero en ese caso fue a la primera, me siento muy agradecida.

-¿Por qué te apoyaste en Adamari?

Chiquibaby: Ella es una mujer que sabemos que ha pasado por tantas cosas, es una guerrera y ella siempre ha sido muy transparente, y yo desde el momento que estaba pensando hacer este proceso si hubo alguien a quien yo recurrí fue a ella, y siempre fue muy honesta de lo que había vivido, y me fui de su mano en el camino… Ha sido una aliada mía en este año, y me ha ayudado tanto, y estoy agradecida porque ha sido como una hermana, a pesar desde que no nos conocemos de años y años tiene ese carisma y ese corazón tan grande.

-¿Cómo vives este proceso de cambios entre lo profesional y lo personal?

Chiquibaby: Muy positiva, depende de la energía que uno transmita y yo sí elegí estar embarazada en estos momentos no hay nada más que mantenerme positiva por mi salud, por la de mi familia y también por mi núcleo de trabajo, yo estoy trabajando muy duro, con mucha disciplina y con mucho corazón.

-De repeten estás en un show que cambia hasta de nombre, y los rumores si sigues o no, ¿cómo viviste todo ese proceso?

Chiquibaby: Yo me siento muy agradecida de seguir en una compañía en la que creo mucho, creo en la visión que tienen en los medios de comunicación, estoy con ellos hace 7 años, desde que comencé con ‘Yo Soy el Artista’, al final del día estoy ahí, estoy haciendo lo que me gusta… Levantarme todas las mañanas, muchas gente pensaría que no, pero sí disfruto mucho mi trabajo cada vez que estoy en cámara hablando de lo que sea que tenga que hablar. Estoy agradecida con el hecho de estar en este proyecto, y asumo los retos tal cual. Dios dirá lo que me depara el futuro, yo voy a seguir echándole ganas y haciendo equipo, que creo que es muy importante para un proyecto como este.

-Tú llevas muchos años de una carrera exitosa, pero estás en un show que no le toca el éxito en cuanto a rating, ¿cómo te sientes con respecto a esto?

Chiquibaby: Yo creo que todo proyecto nuevo necesita tiempo para madurar, para crecer ,y creo que es relativamente nuevo como para decir que no ha sido exitoso. Yo trato de enfocarme en lo que a mí me toca, y hacerlo lo mejor que yo pueda y llegarle a la gente que yo le gusto. Al final del día yo trato de poner mi granito de arena, no me fijo si en los números, si en los ratings porque trato de no contaminarme de esas cosas, es un show relativamente nuevo, muy diferente, y sabemos que a la comunidad hispana, a veces le cuesta trabajo hacer esos cambios, más cuando ha habido tanta costumbre de tantos años con ciertas personalidades, eso lo entiendo, hay que darle chance de madurar para que esto llegue al punto que la compañía quiere y vamos a estar ahí.

Vamos a terminar con dos mitos:

-¿Te pidieron que dejaras de llamarte Chiquibaby?

Chiquibaby: No, realmente fue una sugerencia para cuando estábamos haciendo cosas un poco más noticiosas, y me sugirieron que a lo mejor me convenía seguir usando mi nombre que porque es muy bonito, pero no fue que me dijeron: “no puedes usar el Chiquibaby”, ahora se usan los dos…

-¿Sabes el sexo de tu bebé o no lo sabes?

Chiquibaby: Sí, claro que lo sé, tuve la opción y quise decidir que sí, pero no lo voy a revelar todavía para que se me note más la barriguita.

-¿Es lo que soñabas?

Chiquibaby: Sí, claro que sí, no se si mi esposo pero yo sí.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A CHIQUIBABY EN VIDEO: