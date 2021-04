Chrissy Teigen reniega de las dietas supuestamente milagrosas que están tan de moda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chrissy Teigen, quien anunció hace solo unas semanas su intención de abandonar definitivamente aquellas redes sociales que le habían encumbrado como todo un fenómeno de internet y creadora de opinión, ha recurrido ahora a los medios tradicionales de la crónica social de Estados Unidos para seguir ofreciendo su visión del mundo y, especialmente, de aquellos temas que más afectan a su proyección pública como maniquí y celebridad.

En ese sentido, la esposa del cantante John Legend ha querido subrayar, en su última conversación con la revista People, su negativa a someterse a aquellas dietas supuestamente milagrosas que están tan de moda y, en general, a renunciar a sus placeres gastronómicos predilectos para poder lucir una figura que se ajuste a los todavía inflexibles cánones de belleza que siguen imperando en el mundo del entretenimiento.

“He tirado todas esas dietas por la ventana: ahora me encuentro en un punto de mi vida en el que me resulta más importante disfrutar de las cosas que tengo a medida que me llegan. Como lo que quiero y cuando quiero, porque si no mi mente se vuelve loca. Quiero decir que antepongo mi mente y mi espíritu a mi cuerpo un poco más que antes. Si algo me va a hacer feliz y me va a hacer sentir bien, pues me lanzo a ello”, ha explicado la estrella de las pasarelas, quien ahora dedica más tiempo al yoga y al Pilates para no descuidar su bienestar físico.