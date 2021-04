Terminan huelga de hambre tras aprobación de fondos en presupuesto de NY para trabajadores excluido

La Legislatura Estatal y el gobernador Andrew Cuomo lograron un acuerdo para aprobar el presupuesto estatal en el cual se incluyeron $2,100 millones de dólares para dar ayuda financiera a más de 290,000 trabajadores esenciales excluidos. Y aunque la cifra no fue los $3,500 millones que pedían decenas de inmigrantes que se mantenían en huelga de hambre desde hace 23 días, sí fue suficiente para considerar que lograron una “victoria” y terminar así con la medida de presión.

Durante un rally este miércoles en el ‘Washington Square Park’, en Manhattan, los huelguistas se unieron a activistas, organizaciones pro inmigrantes y funcionarios electos, para anunciar el fin de su protesta. Con carteles que leían “$2.1 billones! Con B! “ y comiendo tacos dorados y mango, los participantes del ayuno expresaron su satisfacción por su triunfo y el impacto que la ayuda financiera tendrá en sus vidas.

“Han pasado 23 días sin comer, en los que tenían hambre y dolor. Pero no solo han pasado 23 días. De hecho, han sido décadas de dolor, el dolor de la indiferencia y la negligencia. Hoy, nuestro trabajo ha sido reconocido. Nuestra dignidad ha sido reconocida y levantada al aprobar este fondo”, dijo la trabajadora excluida Ana Ramírez, miembro de ‘New York Communities for Change’.

“Son más de $2.1 mil millones de dólares. En realidad, es un reconocimiento a los trabajadores indocumentados. Este es el futuro que dejamos para nuestros hijos y un recordatorio para aquellos que dudaban de nosotros. Esta es la prueba de que lo hicimos”, agregó la huelguista.

NOW: Excluded workers on hunger strike share their FIRST MEAL after 23 days without food, celebrating $2.1 billion victory to #FundExcludedWorkers! pic.twitter.com/Zjbkt4oj8Q

— Make the Road NY #FundExcludedWorkers 🦋 (@MaketheRoadNY) April 7, 2021