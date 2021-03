Trabajadores excluidos de ayudas financieras inician una huelga de hambre en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando faltan solo 15 días para que se apruebe el presupuesto de Nueva York para el próximo año fiscal 2021-2022, los trabajadores neoyorquinos que han sido excluidos de los programas federales y estatales de alivio económico iniciaron este martes una huelga de hambre, como una medida de protesta extrema para presionar a la Legislatura Estatal a que incluya $3,500 millones de dólares en fondos para ayudarlos a sobrevivir la crisis creada por el COVID-19.

El presupuesto estatal debe aprobarse antes del 1 de abril, y al acercarse rápidamente la fecha límite, estos trabajadores esenciales, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, aseguran que el monto que hasta ahora se ha discutido en las negociaciones no es suficiente para satisfacer las necesidad de miles de familias que han perdido sus trabajos, están a punto de quedarse sin hogar y no cuentan con ingresos ni siguiera para llevar comida a la mesa.

Tras conocerse la noticia de que el Senado y la Asamblea estatal incluyeron solo $2,100 millones de dólares en fondos para los trabajadores excluidos, lo que está muy por debajo de los $3,500 millones que esos trabajadores han estado exigiendo, fue que decidieron iniciar la huelga de hambre denominada ‘Ayuno para los Olvidados’, como la última alternativa para ser escuchados en Albany.

En una conferencia de prensa en la cual anunciaron el inicio de la huelga, y que estuvo animada por música mexicana en vivo como ´Las Mañanitas’, decenas de trabajadores, activistas y religiosos tomaron la palabra para pedir “justicia” a los legisladores estatales.

Ana Ramírez, una trabajadora excluida de 42 años y que laboraba en un restaurante en Brooklyn, tomó la palabra para decir tajantemente a los legisladores: “Se los volvemos a repetir, que tienen que escucharnos porque esto no es un juego. De por medio está nuestra vida y nuestras familias. Y no haremos esta huelga por un día, por diez días o por cien, sino por el tiempo que sea necesario para que nos escuchen”.

“En este momento hay muchas personas como yo, que nos enfrentamos a no tener un lugar para vivir, no hay forma de poner comida en la mesa”, agregó Ramírez, quien sería una de las primeras en participar en la huelga de hambre.

Powerful. Excluded workers kneel in prayer as they launch a Fast for the Forgotten to demand Albany leaders put $3.5B in the final budget to #FundExcludedWorkers. pic.twitter.com/7TawHMbx0S — Daniel Altschuler 🦋 (@altochulo) March 16, 2021

El ‘Ayuno para los Olvidados’, nombrado así en honor a los cientos de miles de neoyorquinos que se han quedado atrás durante la pandemia sin acceso a beneficios de desempleo, cheques de estímulo y otros programas de ayuda económica federales y estatales, se realizará hasta el 19 de marzo en la ‘Church of the Ascension’ en la calle 10 con la Quinta avenida, en Manhattan, tras esa fecha se moverá a la ‘Church of Judson Memorial’ en Washington Square Park.

“Debido a la pandemia, perdí todos mis ahorros y todos mis ingresos. Tengo ocho meses de retraso en el pago de la renta y no puedo mantener a mi familia”, dijo Rubiela Correa, una trabajadora excluida de Queens y miembro de ‘Make the Road New York’, agregando: “Me enoja que los funcionarios electos nos hayan dado la espalda. El Gobierno no me pregunta por mi estado cuando quiere que pague impuestos, pero me prohíbe recibir ayuda. Los trabajadores excluidos han pasado por bastante este año. Necesitamos apoyo ahora”.

También quieren un cheque

Se espera que en los próximos días participen en el ayuno unas 75 personas, incluyendo a por lo menos 40 trabajadores directamente afectados, quienes insistieron que no se detendrán hasta que se logren los $3,500 millones para brindar asistencia en efectivo directa y retroactiva a los que no han podido acceder a beneficios de desempleo, cheques de estímulo u otra asistencia del Gobierno.

Los manifestantes recibieron el apoyo de líderes religiosos y comunitarios, así como varios grupos y activistas. Entre esas organizaciones destaca ‘Make the Road New York’(MRNY), y una de sus voceras, Yatziri Tovar, explicó que lograr una mayor cantidad de fondos “permitiría que los trabajadores indocumentados, las personas recientemente liberadas del encarcelamiento y otros trabajadores excluidos reciban el mismo nivel de beneficios por desempleo que otros trabajadores han recibido durante el curso de la pandemia”.

Actualmente cientos de miles de neoyorquinos no pueden acceder a los beneficios por desempleo y no han recibido ayuda económica durante la pandemia, incluidos inmigrantes indocumentados y neoyorquinos recientemente liberados de la cárcel. Una encuesta de MRNY de agosto del 2020 mostró que el 98% de los trabajadores indocumentados desempleados no habían recibido asistencia económica del Gobierno federal o estatal.

Y así quedó demostrado una vez más, luego que la semana pasada el presidente Joe Biden firmara el paquete de estímulo federal, que al igual que los proyectos de ley de estímulo anteriores, continúa vinculando en gran medida el seguro de desempleo y otros beneficios al estatus migratorio.

Es por ello, según insisten los activistas, que sin una acción a nivel estatal, los trabajadores de Nueva York seguirán sin recibir ayuda. Pero el gobernador Andrew Cuomo no incluyó un fondo de trabajadores excluidos en su propuesta de presupuesto ejecutivo presentada en enero.

“Todas las familias de Nueva York merecen una oportunidad de recuperarse de esta pandemia, pero para medio millón de hogares de Nueva York, la ayuda no llega lo suficientemente rápido. Un año después de que el estado de Nueva York cerró todas sus actividades, excepto las esenciales, los neoyorquinos indocumentados en la primera línea de esta pandemia todavía luchan por pagar sus facturas y alimentar a sus familias. Ya es hora de que el Estado de Nueva York revierta la injusticia de cada paquete de ayuda de estímulo federal, que excluía a estos neoyorquinos de todas las redes de seguridad social solo por su estatus migratorio ”, dijo Murad Awawdeh, codirector ejecutivo interino de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Esta huelga de hambre es la escalada final en una campaña de meses para ganar fondos para estos trabajadores en Nueva York, y se inicia poco más de una semana después de que cientos de trabajadores encabezaran una marcha a través de los puentes de Brooklyn y Manhattan en apoyo de un fondo de trabajadores excluidos.

Ayuda financiera en cifras: