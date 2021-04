Arrestan a joven por dos ataques “de odio” contra asiáticos en Nueva York

Joseph Russo fue arrestado ayer como sospechoso de atacar a asiáticos en dos incidentes separados y al azar en Brooklyn (NYC), dijo la policía.

Russo, de 27 años, fue acusado de delitos de odio por ambos incidentes: presuntamente empujó a un anciano al suelo el lunes por la mañana y arrastró por el cabello a una mujer de 32 años el mes pasado, según NYPD.

En el incidente más reciente, se acusa a Russo de empujar al azar a un hombre de 77 años mientras miraba verduras a la venta frente al supermercado “J&R NY” en Sheepshead Bay, Brooklyn. Las imágenes de vigilancia mostraron al atacante arrebatando un ramo de flores de una tienda al aire libre y arrojándolo por la acera antes de golpear al anciano, el lunes.

Dos semanas antes, el 22 de marzo, supuestamente tiró del cabello de una mujer asiática que caminaba por Kings Highway en Homecrest, en otro ataque diurno no provocado, en Brooklyn. Imágenes captadas por la policía presuntamente muestran a Russo arrastrando descaradamente a su víctima por el cabello unos pocos metros antes de soltarla. Luego golpeó una pared con la mano y se alejó.

Las víctimas se negaron a recibir atención médica en ambos ataques. La mujer sufrió dolores en la cabeza y el cuello, y el hombre quedó con moretones en el brazo izquierdo, detalló New York Post.

Russo ahora enfrenta cargos de agresión y acoso como crimen de odio en ambos incidentes, sucedidos en medio de una oleada de docenas de ataques contra la comunidad asiática en lo que va de año en NYC y otros adicionales alrededor del país.

NYPD creó en agosto un grupo de trabajo especial para atender el aumento de los aparentes crímenes de odio contra los asiáticos. La policía informó que la mayoría de esos incidentes se clasifican como “motivados por coronavirus”, lo que significa que el agresor se refirió a la pandemia de alguna manera durante el ataque.

A mediados de marzo, NYPD desplegó oficiales de su Comando de Respuesta Crítica (CRC) a comunidades asiáticas alrededor de la ciudad, luego de reportes de ataques locales y tiroteos en salones de masajes en Atlanta que dejaron ocho muertos.

WANTED for An Assault in the vicinity of 1406 Avenue U . #brooklyn @NYPD61pct on 4/5/21 @ 11:15 AM. The perpetrator pushed a 77 male Asian victim to the ground. Reward up to $2500 Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/eT9U4rtJTp

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 7, 2021