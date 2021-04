Hallan muerto en caluroso parque de California a empleado de representante Raúl Grijalva; se había perdido junto a su novia

Alexander Lofgren, un empleado de la oficina de distrito del representante demócrata Raúl Grijalva, fue hallado muerto este viernes en la zona de Willow Creek de Death Valley National Park en California.

La Oficina del Alguacil del Condado Inyo indicó que el joven de 32 años fue encontrado en una repisa empinada y remota dentro del parque.

Su novia, identificada como Emily Henkel, de 27 años, fue rescatada con vida y trasladada al Lemoore Naval Air Station en el condado Kings para recibir tratamiento. Su estado de salud se desconoce.

Lofgre y Henkel, originarios de Arizona, se habían perdido el pasado 6 de abril mientras recorrían la zona.

“La búsqueda se inició el martes, 6 de abril, después de que la oficina del sheriff del condado de Inyo recibiera la notificación de que Lofgren y Henkel no habían regresado para la fecha que se suponía, el 4 de abril. El itinerario de travesía de Lofgren fue revisado a fondo junto con cada atracción y lugar turístico a lo largo de la carretera 190 sin resultados”, precisó la oficina del alguacil en su página de Facebook.

Las autoridades divisaron a la pareja mediante reconocimiento aéreo, pero no pudieron ingresar de inmediato a la zona debido a lo remoto.

“Fueron avistados a través de reconocimiento aéreo en una zona muy remota del parque nacional de Death Valley, cerca de Willlow Creek, en una cornisa muy empinada. Una operación de alzamiento fue intentada, pero debido a la ubicación extrema, los dos miembros del equipo que se acercaron no pudieron llegar a Lofgren y Henkel”, agrega el comunicado oficial.

El Subaru en el que viajaba la pareja fue localizado el jueves a eso de las 11 a.m. fuera de Gold Valley Road.

Una nota colocada en el vehículo leía: “Dos gomas vacías, se dirigió a Mormon Point, tenemos agua para tres días”.

La oficina del alguacil indicó que la nota fue una pista crucial para dirigir los esfuerzos de búsqueda dado que la ubicación del vehículo no estaba incluido en el itinerario de travesía.

Las autoridades no han especificado la causa de la muerte de Lofgren, un exmilitar que estuvo destacado en Afganistán.

Al conocer sobre la tragedia, Grijalva se expresó desconsolado.

Words cannot begin to describe how heartbroken I am over the death of Alex Lofgren, a dedicated caseworker in my district office.

Alex will forever be a part of our family, and my heart is with his family, his loving partner Emily, and his colleagues who mourn him today. pic.twitter.com/Fyi7zWNYiK

— Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) April 9, 2021