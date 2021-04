VIDEO: Sujetos en moto arrancan collar a mujer que cruzaba la calle en Washington Heights

Los asaltos están a la orden del día en la ciudad de Nueva York y los culpables buscan distintas formas de lograr su objetivo.

Un video compartido por el Departamento de Policía de Nueva York muestran a dos hombres en una motocicleta arrebatando un collar a una mujer de 73 años en un cruce de peatones el sábado.

Los sujetos ni siquiera bajaron la velocidad de la moto, mientras la víctima quedó sorprendida por el ataque y sin posibilidad de hacer algo.

Los hechos en Washington Heights, Harlem, fueron compartidos en la cuenta NYPD Crime Stoppers, a fin de pedir ayuda para encontrar a los culpables.

🚨WANTED🚨for a Robbery in front of 1601 St. Nicholas Ave. #Manhattan On 4/10/21 @ 1:08 PM Reward up to $2500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/1pu5dbDAGA

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 11, 2021