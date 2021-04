La fantástica idea de una enfermera en Brasil para darle alivio a pacientes con COVID

Si de por sí contagiarte de coronavirus es bastante complicado dado a que todo se vuelve incertidumbre, ahora imagínate lo difícil que es para aquellas personas que terminan en el hospital por complicaciones de COVID-19.

El panorama para los pacientes es poco alentador, ya que dada la situación de la pandemia, les es imposible volver a ver en persona a sus familiares o seres queridos y sin saber con exactitud si podrán estar nuevamente con ellos.

Esto provoca una severa angustia en la gran mayoría de los pacientes con COVID, lo cual no juega a favor en la recuperación de los enfermos.

Ante esta situación, una enfermera de Brasil, país que se ha convertido en uno de los grandes epicentros de la enfermedad, tuvo una increíble idea que ya le dio la vuelta al mundo gracias a las redes sociales.

Con ayuda de un par de guantes de látex y agua caliente, la enfermera de nombre Lidiane Melo creó algo que ella misma llamó como “La mano de Dios”. Melo coloca el par de guantes con agua caliente entre las manos del paciente y con los cuales logra darles un poco de calor y alivia un poco su soledad ante el aislamiento.

Humans need touch as comfort.

A couple of nurses in Brazil have come up with the "Hand of God" to help COVID patients in isolation.

Two disposable gloves tied, full of hot water, attached to the patient's hand, making them feel that they are not alone. pic.twitter.com/Mq9BnH0NWV

— Shriman Visahan (@thevisahan) April 9, 2021