Múltiples heridos por un tiroteo dentro de una escuela en Knoxville, Tennessee

Múltiples heridos, incluido un policía, dejó un tiroteo en una escuela preparatoria de Knoxville, Tennessee, este lunes.

Los primeros reportes indican que un tirador abrió fuego al interior de la escuela Austin-East Magnet High School alrededor de las 15:00 horas, tiempo local.

El departamento de policía de Knoxville confirmó los sucesos.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021