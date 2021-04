Frida Sofía pide perdón: “Perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Frida Sofía ha pedido perdón en Instagram. Perdón a todos aquellos que la acusan de no haber podido presentar pruebas que confirmen que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años de edad. La hija de Alejandra Guzmán publicó una vieja fotografía en la que aparece frente a frente con Enrique Guzmán, cuando ella era apenas una niña y junto a esta imagen ha escrito la palabra perdón.

“Para todas/os los que quieren pruebas… perdón que no tenia cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad!!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS“, escribió Frida Sofía. Además agregó los siguientes hashtags a su publicación: #nomecallo #micaranomiente #yonomiento #justicia.

Con esto claramente Frida ha querido hacer hincapié en el valor de la imagen bajo uno de sus hashtags, aquél en el que dice: “Mi Cara No Miente”.

Hay que señalar que a raíz de estas declaraciones son varios las celebridades que también se han mostrado a favor de Frida, pidiéndole disculpas y asegurando que creen sus declaraciones, uno de estos el mismísimo Gustavo Adolfo Infante, a quien le dio en exclusiva estas declaraciones.

Raúl de Molina también ha opinado al respecto y le ha pedido perdón. “Frida Sofía me ha criticado a mi aquí en este, porque cuando ella salió ha decir lo de Alejandra Guzmán yo dije ‘Oye, porqué esperaste hasta los 28 años ó 27 años ha salir a decir esto. Creo que lo estás haciendo por publicidad’. Después de lo que dijo ahora la semana pasada, me da pena con esta joven. Creo que quedó traumatizada para toda su vida. Y creo que en ningún momento hubiera dicho esto sino había algo detrás de esto Lili…”

“No creo que ninguna persona lo va a decir por publicidad. Y me da pena con ella, y lo digo aquí, con Frida Sofía. Y sé que está niña ha sufrido muchísimo en toda su vida. Y después de lo que ha dicho ahora, que está toda la gente peleados. La mitad de gente a favor de ella, y la mitad en contra. Les vuelvo a reiterar, no creo que esta chica hubiera dicho esto so ella no ha pasado por algo de esto en su vida, desde que es muy pequeña. Y no te estoy diciendo que haya pasado con su abuelo, porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia. Creo que esta niña necesita ayuda“.

Raúl también dice que no está buscando una entrevista, que eso no es lo que busca con sus declaraciones: “Creo que tiene razón y le pido perdón, si he manifestado en contra de ella. Yo no la conozco. No soy amigo de ella, le he visto 2 ó 3 veces. No la he entrevistado, no estoy buscado una entrevista con ella ni me importa si me la da o no. No estoy interesado en todo esto“.

“Estoy diciendo lo que pienso por lo que veo… Esta muchacha ha sufrido toda su vida…”, agregó Raúl de Molina.

Aquí las declaraciones de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca.

