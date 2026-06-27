3 errores comunes al preparar pollo que podrían causar intoxicación alimentaria

La carne de pollo es una proteína magra, versátil y fácil de preparar; sin embargo, a la hora de cocinar se incurre en errores frecuentes que pueden generar intoxicaciones alimentarias que se pueden prevenir siguiendo las recomendaciones de expertos.

El microbiólogo en alimentos Manuel Manzano advierte la importancia de manejar de forma segura la carne de pollo para evitar comerla en mal estado.

1.Lavar el pollo: un error común

Aunque es algo que se hace con las mejores intenciones, lavar el pollo no es una forma segura de comenzar a prepararlo. El experto explica que la superficie de la carne del pollo es fácilmente afectada por tres grandes tipos de bacterias: salmonela, E. coli y, sobre todo, campylobacter.

“La intoxicación por campylobacter es de las más frecuentes y es, además, un agente de lo que llamamos contaminación cruzada, que se produce cuando se lava el pollo y las microscópicas gotas de agua alcanzan hasta metro o metro y medio de distancia, contaminando, por ejemplo, la encimera”.

Una vez que esas partículas pasan a la encimera, se pueden propagar por toda la cocina y los utensilios. Además, lavar el pollo hace que las bacterias penetren por diferentes huecos que no son visibles hacia el interior de la carne, lo que acelera la contaminación de la propia pieza.

2.La temperatura es clave

La cocción uniforme al interior del pollo es clave. No es solo que quede dorado o crujiente por fuera; el interior de la carne no debe quedar de color rosa.

3.Evitar la contaminación cruzada

Dado que las bacterias crecen en cantidad y de forma acelerada, el manejo seguro de los utensilios es vital. Al cortar el pollo con la misma tabla y el mismo cuchillo que luego vamos a usar para cortar la lechuga o cualquier otro tipo de alimento, se corre un alto riesgo de contaminación cruzada.

¿Cómo saber si me intoxiqué con el pollo?

El microbiólogo explica que cuando hay un cuadro de intoxicación alimentaria, se presentan síntomas como:

Diarrea severa y muy acuosa.

y muy acuosa. Escalofríos intensos.

intensos. Calambres y dolores abdominales (posteriores a las pocas horas de haber comido el pollo en mal estado).

y (posteriores a las pocas horas de haber comido el pollo en mal estado). Náuseas y vómitos.

Recomendaciones finales para prevenir riesgos:

Garantizar una temperatura interna de 75 °C (lo ideal es utilizar un termómetro de cocina ).

(lo ideal es utilizar un ). Evitar lavar el pollo antes de cocinarlo.

antes de cocinarlo. Minimizar el riesgo de contaminación cruzada lavando muy bien tus manos y utensilios.

Sigue leyendo:

.Mantequilla, margarina o aceite: ¿Cuál es mejor para hornear un cake?

.El truco de un chef Michelin: dos ingredientes clave para dar un sabor profundo al arroz

.El error que cometes al cocinar carnes (y cómo está afectando tus riñones)