Jueza federal de Nueva York murió tras ser arrollada por joven drogada en Florida

Sandra Feuerstein, jueza federal de Long Island (NY), murió y un niño resultó gravemente herido tras ser golpeados con una conductora aparentemente drogada que se dio a la fuga en Boca Raton (Florida), y luego dijo a la policía que era “Harry Potter”.

Feuerstein, de 75 años, murió tras ser golpeada en una acera en 4000 North Ocean Boulevard y Northwest 40th St, la mañana del viernes. La conductora que se dio a la fuga, Nastasia Andranie Snape (23), fue encontrada en la cercana playa Delray, donde chocó su auto, según NBC News.

Cuando la policía se acercó al vehículo, Snape supuestamente comenzó a convulsionar, luego luchó con los médicos y les dijo que ella era “Harry Potter”. La policía encontró drogas en su bolso. La joven sería acusada de homicidio vehicular, atropello y fuga con muerte y lesiones, informó la estación de televisión.

Feuerstein fue llevada al Delray Medical Center, donde murió a causa de sus heridas. El niño de 6 años fue reportado en condición grave. No se informó si había un vínculo entre ambas peatones.

La oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este tuiteó sus condolencias a la familia de Feuerstein el sábado. “Mientras lamentamos su trágica muerte, también recordamos el compromiso inquebrantable de la jueza Feuerstein con la justicia y el servicio a la gente de nuestro distrito y nuestra nación”, dijo Mark Lesko.

La madre de Feuerstein, Annette Elstein, quien murió en abril de 2020 a la edad de 99 años, también era juez y tomó el juramento de su hija en la División de Apelaciones. Se decía que fueron las primeras juezas madre-hija del país.

Feuerstein también enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad Hofstra y fue presidenta de la Asociación de Abogados de Mujeres del Condado Nassau y vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Mujeres del Estado Nueva York, acotó New York Post.

(2/2) "As we mourn her tragic death, we also remember Judge Feuerstein’s unwavering commitment to justice and service to the people of our district and our nation," stated Acting U.S. Attorney Lesko.

The Cardozo community mourns the passing of U.S. District Judge Sandra Feuerstein '79. Former President George W. Bush appointed Feuerstein to the bench in 2003. She previously served as a New York State judge for 16 years. Our thoughts are with her family at this time. pic.twitter.com/MaF56myHeO

— Cardozo School of Law (@CardozoLaw) April 11, 2021