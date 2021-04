Atleta compitió con ocho meses de embarazo y ganó la medalla de oro

Aminat Idrees participó en el Campeonato Poomase Mixto de Taekwondo, con ocho meses de embarazo. Este torneo estuvo enmarcado en el Festival Nacional de Deportes en Nigeria, que es celebrado cada dos años. La joven atleta de 26 años de edad consiguió la medalla de oro en su disciplina.

Aminat Idrees will go down as one of the biggest sensations from Edo 2020 National sports festival. pic.twitter.com/KdijdnPB9a

La atleta nigeriana aseguró no haber sentido mucho riesgo pese a estar en las etapas finales de su embarazo. Los médicos le concedieron el permiso para su participación y a partir de allí Aminat decidió competir en el evento y obtuvo cuatro medallas: dos de plata, una de bronce y una de oro en distintas categorías.

Sin duda alguna, Aminat Idrees se llevó todas las miradas de los espectadores de la competencia. Incluso, Aminat tuvo el reconocimiento por parte de los organizadores quienes tildaron su participación como una historia inspiradora. Además de conseguir el primer lugar en el podio, la atleta ganó la medalla de plata en la categoría de Poomsae en equipo y bronce en individual.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.

Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs

— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021