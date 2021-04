¡Historia boricua! Yadier Molina se convirtió en el primer catcher en jugar 2,000 veces para el mismo equipo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Yadier Molina no para de hacer historia: con el primer pitcheo que recibió este miércoles, se convirtió en el primer catcher en jugar 2,000 partidos para el mismo equipo. Es un hito que nunca nadie había logrado, y que fue meritorio de una ovación de pie por parte de todos los asistentes al Busch Stadium.

Following the first pitch, Yadier Molina received a standing ovation for becoming the first catcher ever to catch 2,000 games for one team. 👏 pic.twitter.com/ZnJTj8DC6Y — MLB (@MLB) April 14, 2021

La siguiente meta la cumplirá en aproximadamente un mes, si se mantiene sano. Le faltan 25 juegos para alcanzar a Jason Kendall (2,025) en el top 5 de receptores con más juegos recibidos en la historia de la MLB. La proyección de este año es terminar en la cuarta posición, superando también a Gary Carter (2,056).

Yadier Molina is the only player to catch 2,000 games all for one team. pic.twitter.com/79FQ4FsqkF — MLB Stats (@MLBStats) April 14, 2021

Segunda marca que logra “Yadi” en el año

En el Opening Day 2021, Yadier Molina cumplió su 17mo año consecutivo abriendo en la receptoría de los Cardinals, lo cual extendió la racha más larga de partidos inaugurales de la historia para un catcher con un mismo equipo en las Grandes Ligas.

History: Yadier Molina makes his 17th consecutive Opening Day start at catcher for the @Cardinals, extending the longest streak ever for a catcher with one team in @MLB. Jack Flaherty said Molina and @UncleCharlie50 are inspirations to every player on the team. @MLBNetwork — Jon Morosi (@jonmorosi) March 31, 2021

Otra de sus metas será ingresar al top 5 de jugadores con más hits en la historia de los Cardenales de San Luis. Esta temporada ha dado 13 hits, lo cual elevó su sumatoria a 2,014 inatrapables con la organización, sitúandose a 50 hits de Enos Slaughter (2,064), el quinto jugador en el top.