Video: Jugador de Timberwolves admite no saber quién es A-Rod, su nuevo jefe

Finalmente Alex Rodríguez se convirtió en el propietario de Minnesota Timberwolves de la NBA, uno de los sueños que alcanzaba desde su retiro como jugador de los New York Yankees. Aunque no todos lo conocen en su nuevo equipo.

Le preguntaron a Anthony Edwards, una de las promesas del equipo, por su nuevo jefe y la respuesta sorprendió a todos, tanto así que se hizo viral. “Quién es Alex Rodríguez? No sé quién sea. No sé nada de beisbol honestamente. Sé que va a ser el nuevo dueño, pero no, no sé quién es”, admitió el chico nacido en el año 2001.

Quedó en evidencia que no vivió la etapa en la que Rodríguez fue figura de los Yankees y era el pelotero mejor pagado de la MLB. Tampoco leyó noticias sobre la pareja que tenía Jennifer López.

"I don't know who [A-Rod] is. I know he's gonna be the owner." Anthony Edwards is a quote machine 😂pic.twitter.com/auhrNFqhBt — DraftKings (@DraftKings) April 14, 2021

Edwards nació en Atlanta y tiene 19 años de edad. Juega de escolta y mide 1.93 metros de estatura, es uno de los potenciales jugadores de la institución. Seguramente ya tendrá tiempo para hablar y conocer a su nuevo jefe.

También ha trascendido que A-Rod pretende mudar la organización a Seattle y revivir a los antiguos SuperSonics.