Zidane: “No le diré nada a los haters”

Tras obtener el pase a las semifinales de la UEFA Champions League, Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, optó por no venirse arriba emocionalmente ni tampoco responderle a los críticos que desde hace meses lo han señalado. “No voy a decir nada, estamos contentos. No hemos ganado nada todavía“.

El francés prefirió centrarse en realzar la imagen de su equipo, que a pesar de sufrir múltiples lesiones y de tener un calendario extramadamente complicado, ha logrado sobreponerse a las dificultades

“Sabíamos cómo sufrir hoy, pero creo que esa situación en unos cuartos de final es normal. Merecíamos pasar por esto, pero sabíamos que íbamos a sufrir. Controlamos bien el partido, peleamos como un equipo y estoy feli por los jugadores“, concluyó el tres veces campeón de la Liga de Campeones como entrenador.

👔🎙️ Zidane: "We knew how to suffer tonight, but I think that to get through a quarter-final that’s normal. We deserved to go through, but we knew we had to suffer. We controlled the match well, we fought as a team and I’m happy for the players."#UCL pic.twitter.com/UJfOwZuqnA

