Hace 74 años Jackie Robinson rompió la barrera racial en la MLB

“Hombre negro en deporte blanco” fue una de las frases emblemáticas de la película “42” acerca de la vida del beisbolista afroamericano, Jackie Robinson, quien hace 74 años rompió la barrera racial en las Grandes Ligas de Beisbol al debutar con los Dodgers de Brooklyn.

74 years ago today one of the most important days in sports history.

Jackie Robinson broke the color barrier in MLB.#JackieRobinsonDay pic.twitter.com/ThJXr0DxTS

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) April 15, 2021