Nueva Jersey quedó en el foso, casi como “el peor estado del país”, según encuesta YouGov

Nueva Jersey quedó clasificado como el estado número 48, casi en el foso entre los 51 del país más Washington DC, según la opinión de “estadounidenses comunes” que ubicaron a su vecina y eterna rival Nueva York en la posición número 8.

La encuesta de la firma de análisis de datos YouGov clasificó a Nueva Jersey en el puesto 48, sólo por encima de los sureños Mississippi y Alabama, y el capitalino Distrito Columbia.

Para el estudio se consultó a 1,211 adultos estadounidenses. Según la metodología, “Le pedimos a la gente que eligiera el mejor de dos estados en una serie de enfrentamientos cara a cara. Los estados se clasifican en función de su “porcentaje de victorias”, es decir, la frecuencia con la que ese estado ganó el enfrentamiento cara a cara cuando era uno de los dos mostrados”.

“Nueva Jersey es a menudo el blanco de las bromas, incluso por su olor ocasional o por ser el lugar de nacimiento de la franquicia ‘Jersey Shore'”, explicaron los investigadores, citados por New York Post.

Los 10 primeros lugares los lograron, en orden decreciente: Hawaii, Colorado, Virginia, Nevada, Carolina del Norte, Florida, Arizona, Nueva York, Georgia y Texas.

El poderoso aunque ahora deficitario estado Nueva York ocupó el 8vo lugar con el 58%, por encima de California, que ocupó el lugar 12 con 57%. Nueva Jersey, en comparación, obtuvo sólo 39% de los votos favorables.

Pero aparentemente los fanáticos del “Estado Jardín” (Garden State) se lo tomaron con ironía. Kevin Robillard, reportero del HuffPost, incluso pareció culpar al “Empire State” y escribió en Twitter que la clasificación de Jersey era “una parodia y el resultado de la propaganda centrada en Nueva York”, en referencia a la eterna rivalidad entre ambos territorios.

La cuenta oficial de Twitter de la gobernación de Nueva Jersey también intervino con sarcasmo, publicando sin hacer comentarios una foto de una bandera diciendo: “Tú tampoco nos agradas”. Más detalles del sondeo pueden leerse aquí.

All US states ranked from best to worst, according to Americans

1. Haiwaii 69% win rate

2. Colorado 65%

3. Virginia 64%

4. Nevada 61%

5. North Carolina 61%

…

46. Iowa 39%

47. Arkansas 39%

48. New Jersey 39%

49. Mississippi 38%

50. Alabama 38%https://t.co/OLZfKGIrS3 pic.twitter.com/jQTMfNN9q0

— YouGov America (@YouGovAmerica) April 13, 2021