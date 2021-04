Administración Biden advierte a ciudadanos estadounidenses en Ucrania de peligros por tensión militar en la frontera con Rusia

La Embajada de Estados Unidos en Kiev, Ucrania, advirtió a los ciudadanos del país norteamericano en la frontera con Rusia que las condiciones de seguridad podrían cambiar con poca o sin notificación alguna por la tensión militar en la región.

La advertencia de EE.UU. se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desistiera de enviar dos buques de guerra al Mar Negro y que el presidente ruso Vladimir Putin cerrara el Estrecho de Kerch para evitar el ingreso de este tipo de embarcaciones militares extranjeras hasta el próximo otoño.

“Atención ciudadanos estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos de América en Ucrania continúa monitoreando la situación con Rusia en la zona ocupada de Crimea y a lo largo de las fronteras de Ucrania, donde las condiciones de seguridad pueden cambiar con poca o ninguna notificación”, lee el mensaje de la oficina publicado este jueves en Twitter.

Attention U.S. Citizens: The Embassy of the United States of America in Ukraine continues to monitor the situation with Russia in occupied Crimea, and along Ukraine’s borders, where security conditions may change with little or no notice. More information: https://t.co/XcXzLM7qFX

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 15, 2021