¡Insólito! De Paul Anotó doblete y le dio una patada a un rival para salir expulsado

Rodrigo De Paul fue protagonista absoluto en el partido entre Crotone y Udinese, pues anotó los dos tantos que sirvieron para que su equipo sumara de a 3, pero también le dio una brutal patada a un rival que generó que el árbitro le mostrara roja directa.

El primer gol del argentino llegó al minuto 40 del primer tiempo, quien recibió dentro del área y con una gran definición la colocó al poste más lejano del arquero para poner la ventaja parcial de los de Udine.

2 goals for rumoured Liverpool target Rodrigo De Paul today in a 2-1 win. He also got sent off…

Here's the first goal: pic.twitter.com/FyG0s9WqZ1

— MSC (@Kloppista_LFC) April 17, 2021