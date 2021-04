Yisus Díaz habla de su triunfo en ‘Mira Quién Baila All Stars’, y enfrenta las críticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yisus Díaz, a menos de 24 horas, habla de su triunfo en ‘Mira Quién Baila All Stars’ 2021, y con valentía, enfrenta las críticas, los fuertes mensajes en redes sociales y le responde a quienes aseguran que su premio fue digitado y hasta hablan de ‘fraude’.

El chef de ‘Despierta América’ se alzó anoche con el tan codiciado primer puesto en ‘Mira Quién Baila All Stars’ 2021. Se lo había prometido a su madre, quien falleció poco antes de comenzar la competencia de baile de Univision, ella quería verlo bailar y ganar y le cumplió.

A horas de esa gran noche, Yisus se confesó con nosotros y habló de todo: la competencia, su crecimiento, las críticas, los comentarios en las redes sociales, ¡y hasta el beso que casi se da con su bailarina en el último baile!

-¿Qué sientes un día después de haber ganado?

Yisus Díaz: Fue algo totalmente dedicado a mi madre, y yo pienso que haber aprendido tanto en este proceso, tiene que ver mucho con eso, esa motivación, esa inspiración, es combinación de felicidad con logros, me siento muy bien.

-¿Cómo fue ese momento en que ellos presentadores dijeron: “El ganador es Chef Yisus”?

Yisus Díaz: Yo nunca había experimentado, de lo poco que me acuerdo de ese momento, es que estaba ahí bien agarrado y bien apretado con Aleyda, quedamos los dos allí de finalista y le pregunté a ella: “¿Qué se hace en este momento?”, porque ella ya había pasado por esto en ‘Nuestra Belleza Latina’, había estado en el concurso de Miss Puerto Rico… Son unos nervios muy locos, es como se va estirando, uno sabe que son como 5 minutos o máximo 2 minutos entre que esperan, entre abrir el sobre, eso se te hace una eternidad, pero cuando ya dicen tú nombre es como que, wow es increíble… Cada vez que te vas acercando a la final, no te puedo decir que no se imagina, que uno sueña con ganarlo todo, pero igual cuando escuchas tú nombre es una sensación muy especial.

-¿Qué fue lo primero que pensaste, en ese momento?

Yisus Díaz: En mi mamá, siempre la sentí muy cerca, siempre, y lograrlo, que sé que ella lo quería y que yo quería tanto, era como que “ganamos”… Pensé en ella y sentía que celebrábamos juntos.

-Este debut fue para ti algo diferente, fue una montaña rusa de emociones, porque desde que te dicen que vas a bailar, se convierte en el sueño de tú mamá, a demás de tu sueño, después ella enferma, de una manera no esperada fallece y toda esa alegría se convirtió en otra cosa, ¿en qué se convirtió y cómo lo hiciste?

Yisus Díaz: Se convierte en una terapia, se va convirtiendo en una forma de llenar un vacío, y yo creo que eso es lo que lo hace tan especial en todo momento, era una forma de drenar, de voltear como una tortilla, era una forma de cambiar algo tan doloroso que estaba pasando a algo de mucha felicidad… Desde el momento que me invitan que se lo comento a mi mamá que estaba aún en vida, uno lo ve como una oportunidad de crecer, de que te vea otra gente, una oportunidad de que tú te muestres de otra forma fuera de la cocina. Pero luego pasa lo de mi mamá y yo siento ese apoyo, que siento toda esa compañía de toda esa gente tan hermosa que me arropo. Era mágico porque también era una forma de complacer a mi mamá y de demostrarle a mi familia cercana, digamos mis hermanos y mi papá que sí había una forma de curar ese dolor, si había una forma de uno sentirse no tan mal, haciendo algo que te mantenía activo.

-Siempre hablaste de que tu madre te acompañaba en la pista, ¿sentías en verdad su presencia?

Yisus Díaz: Siempre, siempre la sentí… Yo no tuve la oportunidad de bailar con mi mamá en vida, por la diferencia de edades, porque me vine a Estados Unidos siendo adolescente, porque se nos acortaron las oportunidades en fiestas familiares, por muchas razones, quizás hasta por ser introvertido y no ser tan bailarín desde niño, desde adolescente, pero tener la oportunidad de hacerlo ahora y sentirla tan cerca, y disfrutármelo fue maravilloso.

-Hubo una evolución en ti, primer baile te faltaba como soltarse, de repente te vimos moviendo hombros y cintura, y en la última gala te ¡casi besando a tú compañera!

Yisus Díaz: Uno se va soltando, vas agarrando mucho más confianza con el equipo, vas sintiendo como esa conexión, esa química y a pesar que son bailarinas distintas, en muchas ocasiones con unas bailas más que otras, de verlos por tantas horas, tan seguido en esos días, y eso te da la confianza que tú te vayas desenvolviendo… Yo tenía que demostrar lo que mucho me venían criticando en la temporada y entre eso estaba la actuación, como personificar más el baile y pues nos fuimos con todo, nos fuimos con todo lo necesario. Si era un baile sexy pues había que hacerlo sexy, si era un baile imponente y fuerte pues había que hacerlo también, y son cosas que se dan como en la actuación, un baile requiere de mucho de eso, para que se sienta, para que de verdad la gente lo entienda, entonces bueno fue parte de esa rumba y pasó.

-¿Fue algo pautado o surgió en el momento?

Yisus Díaz: Surgió en el momento porque siempre en los ensayos, incluso con mascarilla, habían roces, cercanía y cuando finalmente ya un último paso de lo que fue la coreografía, y ese baile final y ya sin mascarilla bueno obviamente uno se da cuenta que está suficientemente cerca y hay esos roces, pero no fue tan planeado, fue parte de la coreografía siempre, se dio en el momento, en el que se tenía que dar.

-¿Qué pasó en casa?

Yisus Díaz: Nada porque incluso ya Juliana, mi esposa, había visto los ensayos y sabía que eran bailes muy sexys, sabía que era un baile bastante expuesto a la actuación, no hubo problema ninguno, más bien había orgullo y alegría de que se dio como se tenía que dar.

-A veces la gente en las redes es muy dura, muy crítica y muchos decían que tú eras favorito, que ya estabas digitado para ganar, que no bailabas tanto, ¿cómo te repercutía eso a ti, te molestaba, te duele, te parece injusto?

Yisus Díaz: Obviamente a uno si le pega un poco ciertos comentarios, pero yo estaba preparado para eso…. Sé que los reality son así, de hecho este yo creo que es de los menos fuertes, si te pones a compararlo con ‘Nuestra Belleza Latina’ o con algo un poquito más rudo, donde hay más competencia, en este caso por haber sido todos los participantes de la cadena, conocernos bastante había un apoyo increíble, y lo que hicimos fue más bien compenetrarnos más, conocernos más, sabíamos que todos teníamos algo fuera del baile, que el baile no es lo nuestro, que teníamos nuestra familia, nuestro trabajo… Era muy exigente físicamente, todo lo que vino después de eso entre comentarios en redes sociales y esas cosas externas no nos afectaron porque estábamos ya muy sólidos digamos en la competencia y sabíamos que vendrían.

-¿Te sientes orgulloso de ti?

Yisus Díaz: Mucho, si algo me dio está competencia, es haberla podido ganar, es como una inyección de orgullo, una inyección de autoestima, una inyección de saber que se pueda aprender cualquier cosa.

-Ya ganaste, ya sabes bailar, te vemos cocinar, ¿ahora qué sigue?

Yisus Díaz: Estoy contento también porque terminando ‘Mira Quién Baila’ estamos comenzando a grabar una campaña nacional como una marca bastante grande.

-¿De qué?

Yisus Díaz: Es una bebida siempre enganchado con la cocina, es por un año, es algo que no se me había dado, pero pienso que es producto también de esta exposición, de varias cosas, del trabajo que se viene haciendo, eso es lo que se viene y esperemos que sea el comienzo de varias cosas así, que podamos ir nacionalmente a mostrar un poco del trabajo, del trabajo que hacemos tanto en el show, como el que hacemos en casa en las redes sociales.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AL CHEF YISUS EN VIDEO: