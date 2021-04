“Es terrible, murió ayudando”: recogiendo basura fue arrollado por camión de supermercado en Nueva York

Un hombre murió aplastado ayer cuando intentaba guiar un camión con remolque hacia el garaje de un supermercado en Harlem (NYC).

La víctima de 39 años, conocida en el vecindario por recolectar botellas para obtener dinero en efectivo, a menudo dirigía camiones hacia el área de carga del establecimiento “Super Foodtown” en 300 West 145th St. y Frederick Douglass Boulevard a cambio de propinas, dijo un trabajador de la tienda al Daily News.

“Estaba tratando de dirigir el remolque del tractor de regreso al edificio. Había otro (camión) al lado”, dijo el empleado visiblemente conmocionado, que no quiso dar su nombre. El remolque del tractor entró en ángulo, inmovilizando al hombre entre él y el camión estacionado, explicó el testigo. “Cuando el camión se adelantó, simplemente se cayó, hacia adelante… Lo aplastó”.

Paramédicos llevaron a la víctima no identificada al Harlem Hospital, pero no pudieron salvarlo, dijo la policía. El conductor del remolque permaneció en el lugar y NYPD seguía investigando anoche.

El carrito de compras de la víctima, que estaba lleno de objetos reciclables como botellas y cajas de cartón, se encontraba a unos 25 pies de distancia de la escena de la muerte.

“Era uno de los tipos del vecindario que recogía latas”, comentó Theresa Culvert, de 57 años, quien vive al otro lado de la calle del supermercado. “Siempre guiaba a los camiones hacia adentro. Sólo estaba ayudando… es terrible saber lo que pasó”. Y agregó: “Todos en el vecindario lo conocían. Era muy amable y hablaba con todo el mundo”.

A 39-year-old Harlem man was crushed to death as he tried to guide a tractor trailer into a supermarket garage. https://t.co/NUCR5dtlpF

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 20, 2021