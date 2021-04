La historia del nuevo DT del Tottenham, tiene 14 placas de metal en el cráneo sujetadas por 28 tornillos

“Se debate entre la vida y la muerte”, publicaron los medios ingleses sobre la vida de Ryan Mason luego de su fuerte choque de cabeza contra Gary Cahill en el Chelsea FC – Hul City que se jugó el 22 de enero de 2017. Sobrevivió al momento más crítico de su vida y el destino ahora lo puso en el banquillo del Tottenham.

Debido a ese golpe en Stamford Bridge no se pudo volver a jugar de manera profesional al fútbol. Se retiró en 2018 con 26 años de edad y a los 29 se convierte en el sustituto de José Mourinho en la dirección técnica del Tottenham.

“He vivido una montaña rusa, pero tengo suerte de estar vivo. Sentí como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza”, aseguró Mason al Daily Mail cuando habló de su fracura..

Estuvo internado por ocho días en un centro médico mientras respondía a la operación que le dejó una cicatriz que le va desde la oreja hasta la frente, y que esconde su abultada cabellera: “Tengo 14 placas de metal en mi cráneo sujetadas por 28 tornillos y 45 grapas, pero puedo considerarme un tipo afortunado”, declaró a un medio inglés.

Con 23 años de edad Mauricio Pochettino lo hizo debutar en la Premier League con el Tottenham el 27 de septiembre de 2014 contra el Arsenal, tenía 23 años y terminó una campaña inolvidable.

En 2016 el Hull City pagó por él €15,4 millones de euros y lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. Luego se retiró tras jugar 179 partidos, marcar 27 goles y repartir 17 asistencias.

En el formato de la Premier League nunca un entrenador menor de 30 años dirigió un partido. Ryan Mason será el primero al momento de su estreno oficial, según OptaJoe.

— OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2021