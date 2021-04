Niño de 12 años enfrenta a hombre por tener bandera confederada en el jardín de su casa

Hoy en día, pareciera ser que existe una luz de esperanza entre las pequeñas generaciones, quienes cada día se permean de diversos actos, experiencias e ideas que hacen que tengan una mente más libre y sin prejuicios.

Esto ha hecho que los más pequeños muestren una actitud más demandante y valiente ante circunstancias que en este momento debieran ser inaceptables ya socialmente.

Ejemplo de ello es el video compartido en TikTok por el usuario @thomasparis05 acerca de un pequeño altercado que protagonizó hace un par de días con un niño de 12 años, pensando en que recibiría buenos comentarios sin imaginarse la ola de críticas que le generaría.

Resulta que una cámara de seguridad que tiene instalada en el porche de su casa captó el momento en el que él estaba sentado en una silla, disfrutando de la tarde, cuando de repente un niño que andaba en bicicleta se acerca a su propiedad.

Como llovía, solo se alcanza a distinguir que el niño se frena frente a este hombre para realizarle una pregunta acerca de la bandera que tiene colgada afuera de su casa.

Floored at this 12 year old bike child pulling up on this man’s front lawn and annihilating his shit over his confederate flag. pic.twitter.com/M6zu6BNzY2

— holidaykirk (@HolidayKirk) April 16, 2021