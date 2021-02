Coca-Cola ofrece a sus empleados un curso en línea “para ser menos blancos” y combatir el racismo

Coca-Cola está haciendo que sus empleados reciban un curso sobre racismo que enseña a los trabajadores de la empresa a “ser menos blancos”.

La compañía refresquera se encuentra en una lluvia de críticas en redes sociales después de promover algunos cursos de retórica en contra de personas blancas. Kerlyn Borysenko, psicóloga organizacional y activista contra el adoctrinamiento crítico de la teoría racial, compartió a través de su cuenta de Twitter imágenes de los materiales de una presunta capacitación que obtuvo de un denunciante de Coca-Cola, después de recibir un correo electrónico de su director que le sugería tomar un curso sobre “fragilidad blanca y justicia racial”.

La activista advirtió que Coca-Cola les está diciendo a sus empleados que “ser menos blanco” es ser menos opresivo, menos arrogante, menos seguro, es no estar a la defensiva, también ser menos blanco es ser menos ignorante, es ser más humilde, ser menos blanco es escuchar más, es creer; ser menos blanco es romper con la apatía y romper con la solidaridad blanca, según las imágenes difundidas por Borysenko.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to "try to be less white."

These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ

— Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021