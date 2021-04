Video: furiosos aficionados del Chelsea no querían dejar llegar al equipo a Stamford Bridge

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El fútbol es de los aficionados, y así lo demostraron los aficionados del Chelsea FC este martes. Los simpatizantes del club británico protestaron contundentemente contra la Superliga Europea y se agruparon en Fulham Road, camino que lleva al estadio Stamford Bridge, para impedir el paso del equipo previo al partido ante el Brighton, válido para la jornada 32 de la Premier League.

🎥 | Here's a look at the scenes outside Stamford Bridge on Tuesday evening as news filtered through that Chelsea were planning to withdraw from the European Super League… pic.twitter.com/LwXueoEOoK — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021

Una vez se anunció la Superliga Europea, los fanáticos se desesperaron. Y por supuesto, razones no le faltaban para ello. El rechazo al anuncio de la nueva competición lo vimos con más fuerza en la Premier League de Inglaterra. El Leeds United fue claro con el Liverpool.

Petr Cech, ex-arquero de los ‘Blues’ y actual consejero del club, tuvo que bajarse del autobus e intentar dialogar con los fanáticos para convencerlos de que entendía su malestar, y que a la vez necesitaban llegar al partido.

Petr Cech pleading with Chelsea fans to let the team bus in. pic.twitter.com/BzPtUU7JC9 — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Protesta efectiva: el Chelsea abandonará la Superliga

El Manchester City fue el primer club en bajarse del tren de la Superliga. Y según el reporte del periodista Fabrizio Romano, el resto de clubes ingleses que componían el grupo de 12 fundadores también lo harán. Hablamos de Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool y por supuesto, Chelsea.

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham and Liverpool are set to LEAVE the #SuperLeague after Manchester City. 🚨🚫 The process to withdraw has just begun. Work in progress with legal team for the English clubs. ⚠️ #MUFC #CFC #AFC #MCFC #THFC #LFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

El proceso de retiro de la competición ya comenzó. Los clubes están trabajando legalmente para que el procedimiento no se vuelva más traumático aún. La Superliga Europea parece esfumarse.