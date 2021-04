El fútbol es de los fanáticos: así protestó el Leeds por la creación de la Superliga Europea

El Leeds United, equipo de la primera división de Reino Unido, la Premier League, no tardó en protestar públicamente como institución por la creación de la Superliga Europea. Lo hizo con camisetas de calentamiento que tenían impresas estos mensajes: “¡Gánatelo!” y “El fútbol es de los fanáticos“. Fue previo al partido ante el Liverpool, uno de los clubes fundadores de esta nueva competición.

Leeds United warming up in t-shirts with the Champions League logo, "earn it" and "football is for the fans" on them 👏👏👏

You absolutely love to see it 😍😍😍 pic.twitter.com/P2ZVj127P1

— Footy Accumulators (@FootyAccums) April 19, 2021